Brasileira sofre grave acidente e é cortada da Olimpíada de Inverno

A esquiadora Bruna Moura, que seria uma das representantes do Brasil na Olimpíada de Inverno, sofreu um grave acidente de carro e está fora dos Jogos. Segundo relato da atleta, o motorista do carro que a transportava tentou uma ultrapassagem perigosa na estrada e bateu em um caminhão. Ele morreu na hora.

A brasileira sofreu diversas contusões, incluindo fraturas no pé, braço, três costelas e o ombro esquerdo. Com isso, não terá como competir na Olimpíada, que começa a partir de sexta-feira (4), em Pequim.

O acidente aconteceu em uma estrada no norte da Itália, na manhã desta quinta-feira (27), quando a esquiadora se preparava para viajar para a China. Bruna foi encaminhada de helicóptero para um hospital em Lozano.

A atleta já vivia a incerteza se iria disputar os Jogos. Ela participou de uma competição na Áustria, onde garantiu a vaga olímpica no esqui cross country, mas testou positivo para covid-19 logo depois. Bruna deveria ter embarcado para Pequim na última quarta-feira (26), mas, com o resultado para a doença, teve que transferir a passagem para a próxima terça-feira (1º).

A esquiadora precisava ir da Itália, onde cumpriu a quarentena, para a Alemanha, e de lá seguir para Pequim. No entanto, sofreu o acidente, perto da fronteira entre Itália, Alemanha, Suíça e Áustria, nos Alpes.

Os primeiros indícios são de que motorista dormiu no volante. Ela estava no banco de trás, dormindo, com cinto de segurança.

Aos 27 anos, Bruna Moura iria disputar a sua primeira Olimpíada de Inverno. Para o lugar de Bruna, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) convocaram Eduarda Ribera. Os jogos começam no próximo dia 4 de fevereiro e vão até o dia 20.

Confira a nota oficial do COB:

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informa que Bruna Moura, convocada para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos Pequim 2022, no esqui cross-country, sofreu um acidente automobilístico próximo à cidade de Obervintl, na Itália. A atleta seguia para a Alemanha, após um período de treinos na Áustria, onde faria os testes RT-PCR exigidos para entrada na China.

Bruna sofreu fraturas na ulna (osso do antebraço) e nos pés e se encontra hospitalizada. O COB e a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) estão prestando todo o suporte à atleta.

Com a impossibilidade do embarque imediato para Pequim, COB e CBDN convocaram para o seu lugar a atleta Eduarda Ribera, terceira colocada entre as atletas que disputaram as duas vagas femininas do Brasil na modalidade. Duda já vinha cumprindo os protocolos exigidos pelo Comitê Organizador e deve embarcar para a China nesta sexta, 28.