Brasileira transexual morre em queda de varanda na Itália

Uma transexual brasileira de 36 anos morreu ao cair da sacada de um prédio em Rimini, cidade italiana, na quinta-feira (25). Bruna Cancio dos Santos é do Pará, onde a família dela ainda mora.

Segundo O Globo, a família de Bruna foi informada por vizinhos da brasileira de que ela estava bebendo cerveja com algumas pessoas quando subiu para o apartamento. Os parentes suspeitam de um crime.

"Ao que tudo indica, foi um homicídio. Havia sangue, vidros quebrados, marcas nos braços dela que indicam luta corporal, mas eles (policiais) estão vendo todas as possibilidades", disse Beatriz Doria, sobrinha de Bruna, à publicação. Eles aguardam o laudo para saber se Bruna estava viva ou morta quando caiu.

A imprensa local diz que a polícia não descartou nenhuma possibilidade até agora, trabalhando com hipóteses de acidente, suicídio e homicídio.

Quando a polícia chegou ao prédio, não havia ninguém no apartamento, mas algumas testemunhas disseram que havia uma segunda pessoa na sacada, que tinha vidro quebrado no chão. Bruna foi encontrada com cortes nos braços. Outros vizinhos afirmaram que ela estava só no local.

Bruna vivia na Itália há quase dois anos.