Brasileira vence e vai à semi nas duplas no Torneio de Lexington

A tenista brasileira Luisa Stefani venceu mais uma no Torneio de Lexington, nos Estados Unidos, e avançou à semifinal na chave de duplas nesta quinta-feira (13). Ela e a local Hayley Carter derrotaram as também americanas Bethanie Mattek-Sands e Sloane Stephens, campeã do US Open em 2017, por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

A vitória tem peso nesta retomada de Stefani nas competições, após a paralisação do circuito, porque as duas rivais têm bagagem relevante na WTA. Mattek-Sands já foi número 1 do mundo nas duplas, enquanto Stephens já foi número três do ranking de simples.

"Venho bem confiante, nossos treinos e o último jogo foram bem limpos no geral. Sabia que só tínhamos que entrar no jogo e executar e foi o que aconteceu, fomos bem nos momentos importantes. Na hora que ficou mais para elas, jogamos super bem para dar a volta. Foi uma partida super positiva. Agora prontas para a semi e muito feliz com hoje", comentou Stefani.

Formando a dupla cabeça de chave número quatro, Stefani e Carter vão enfrentar na semifinal as vencedora do confronto entre as russas Vera Zvonareva e Anna Blinkova e a dupla formada pela local Jesica Pegula e pela polonesa Magda Linette.

Na chave de simples, o destaque do dia foi o duelo das irmãs Williams. Serena venceu Venus por 2 a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4. O triunfo levou a favorita às quartas de final em Lexington, em sua primeira competição nesta retomada do circuito profissional.

Em busca da vaga na semifinal, Serena vai encarar a vencedora do duelo entre a compatriota Shelby Rogers, 116ª do mundo, e a jovem canadense Leylah Fernandez, de 17 anos e 120ª do ranking. Serena é a atual número nove do mundo e compete em Lexington como preparação para o US Open, que terá início no dia 31, em Nova York.

Em Praga

Também em clima de preparação para o primeiro Grand Slam após a retomada do tênis, a romena Simona Halep venceu a segunda no saibro do Torneio de Praga, nesta quinta. A atual número dois do mundo superou a local Barbora Krejcikova por 2 a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/2.

Nas quartas de final, a vice-líder do ranking vai encarar a polonesa Magdalena Frech, que avançou ao superar Arantxa Rus por 6/3, 2/6 e 6/4. Também alcançaram as quartas a canadense Eugenie Bouchard e a espanhola Sara Sorribes Tormo.