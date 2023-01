Brasileirão é eleito o campeonato nacional mais forte do mundo

A Série A do Campeonato Brasileiro é a liga nacional mais forte do mundo. É isso que aponta um levantamento feito pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). A pesquisa coloca o torneio em primeiro pelo segundo ano seguido, à frente da Premier League.

O critério para o ranking, referente a 2022, leva em conta o desempenho das equipes em suas competições continentais. No ano passado, foram dois brasileiros na final da Libertadores (Flamengo x Atlhletico-PR) e um na final da Sul-Americana (São Paulo), o que explica a escolha.

O Brasileirão já tinha sido eleito o melhor campeonato do mundo em 2021, e tinha pontuação maior do que a atual. Naquele ano, os times nacionais dominaram tanto a final da Libertadores (Palmeiras x Flamengo) quanto a da Sul-Americana (Athletico-PR x RB Bragantino).

As ligas de Espanha, Alemanha e Itália fecham o top-5 de 2022. Já o Campeonato Francês, disputado por Mbappé, Messi e Neymar, aparece apenas na sexta colocação do ranking, uma abaixo em relação ao ano anterior.

Veja as 10 ligas mais fortes do mundo segundo a IFFHS