Brasileiras no Met Gala 2023: Anitta usa Marc Jacobs e Gisele Bündchen vai de Chanel

Anitta e Gisele Bündchen foras as únicas brasileiras que participaram do Met Gala em 2023, que aconteceu na noite desta segunda (1), homenageando o estilista Karl Lagerfeld, que comandava a Chanel. A cantora fez sua estreia no evento em 2021, retornando no ano seguinte. A modelo já é veterana do baile, mas foi pela primeira vez sozinha, após se divorciar de Tom Brady.

Antta veste "look todo assinado pelo estilista Marc Jacobs, com joias da marca Tiffany e relógio Roger Dubuis", segundo sua assessoria. Gisele Bündchen chegou ao tapete vermelho com um look branco com plumas Chanel vintage.

Comandada pela esditora de moda Anna Wintour, a tradicional festa do Metropolitan Museum, em Nova York, é um dos eventos mais badalados do mundo e costuma reunir celebridades, que desfilam em trajes chiques, glamourosos, bizarros, exagerados ou com mensagens políticas pelas escadarias do Metropolitan Museum of Art.

O Met Gala foi realizado pela primeira vez em 1948 e durante décadas esteve reservado para a alta sociedade de Nova York. Alta sacerdotisa da moda, Wintour assumiu o evento em 1995, transformando-o em uma passarela para os ricos e famosos e uma extravagância para as redes sociais.