Brasileiro comemora derrota da Argentina em meio aos hermanos

Uma imagem exibida pelo canal SporTv durante a transmissão do jogo entre Argentina e Arábia Saudita chamou a atenção de quem estava acompanhando o jogo pela televisão. Vários torcedores da equipe sul-americana reunidos em uma Fan Fest em Bueno Aires, sentados, acompanhando a partida de estreia na Copa do Mundo do Catar. Em meio a eles, apenas uma pessoa em pé, a única que comemorava os gols do time árabe.

Em determinado momento, ele abre o casaco e exibe por baixo dele uma camisa da Seleção Brasileira. A equipe de reportagem do SporTv identificou o torcedor brasileiro, Ralph Eric, que comemorou os gols sofridos pela Argentina em meio a cerca de mil argentinos.

"O pessoal respeita os campeões normalmente. Se fosse comemorar aqui, tinha que comemorar. É porque os caras não jogaram nada, vamos falar a verdade. Deram uma xingada, mandaram sentar, mas aí faz parte também", disse.

"Vim aqui pra garantir que a Argentina classificasse em segundo. A gente pode pegar eles na final. Vai ser bem bom pegar eles na final e fazer uma coisa que a gente nunca fez, que é ganhar deles na final da Copa. Essa Argentina que eu vi hoje aqui não mete medo não", opinou.

A Argentina perdeu para a Arábia Saudita, de virada, no estádio Lusail, na manhã desta terça-feira (22). Messi até abriu o placar, de pênalti, mas a equipe árabe virou o jogo com gols de Salem Al-Dawsari e Al-Shehri.