Brasileiro Democracia em Vertigem é indicado ao Oscar de melhor documentário

Democracia em Vertigem, realização da Netflix com direção da mineira Petra Costa, mostra o processo de impeachment de Dilma Rousseff e a crise política no Brasil.

Veja trailer:

Petra assina documentários Elena (2012) e Olmo e a Gaivota (2014), premiados respectivamente nos festivais de Brasília e do Rio. Esta é sua primeira indicação ao Oscar, que acontece no dia 9 de fevereiro, em Los Angeles.

Coringa é o filme com maior número de indicações, 11 no total, presente em categorias importantes como melhor filme, melhor diretor (Todd Philips), e melhor ator (Joaquin Phoenix). Era uma vez em Hollywood, 1917, O Irlandês dividem a segunda colocação, com 10 indicações cada.

A edição de 2020 do Oscar não terá apresentador. Na edição passada, estava tudo certo para o comediante Kevin Hart apresentar a cerimônia, mas depois de polêmicas com postagens homofóbicas, ele decidiu que não iria assumir o posto.

A edição de 2019 havia sido a primeira sem apresentador em 30 anos. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas faz o Oscar desde 1929 e só por seis vezes não houve alguém conduzindo a cerimônia.

Os vencedores das edições de 2019, 1989, 1971, 1970, 1969 e 1939 foram anunciados por vários artistas, chamados de "Amigos do Oscar", de forma semelhante ao que deve acontecer neste ano.



Veja lista de indicados:

Melhor filme:

Ford v Ferrari

O Irlandês

Jojo Rabbit

Coringa

Adoráveis Mulheres

História de um Casamento

1917

Era uma vez em... Hollywood

Parasita

Melhor diretor:

Martin Scorsese - O Irlandês

Todd Phillips - Coringa

Sam Mendes - 1917

Quentin Tarantino - Era uma vez em... Hollywood

Bong Joon Ho - Parasita

Melhor ator:

Antonio Banderas - Dor e Glória

Leonardo DiCaprio - Era uma vez em... Hollywood

Adam Driver - História de um Casamento

Joaquim Phoenix - Coringa

Jonathan Price - Dois Papas

Melhor atriz:

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - História de um Casamento

Saoirse Ronan Adoráveis Mulheres

Charlize Theron - O Escândalo

Renée Zellweger - Judy - Muito Além do Arco-Íris

Atriz coadjuvante:

Kathy Bates - O Caso Richard Jewell

Laura Dern - História de um casamento

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Adoráveis Mulheres

Margot Robbie - O Escândalo

Ator coadjuvante:

Tom Hanks - Um Lindo Dia na Vizinhança

Anthony Hopkins - Dois Papas

Al Pacino - O Irlandês

Joe Pesci - O Irlandês

Brad Pitt - Era uma vez em... Hollywood

Roteiro adaptado:

O Irlandês

Jojo Rabbit

Coringa

Adoráveis Mulheres

Dois Papas

Roteiro original:

Entre Facas e Segredos

História de um Casamento

1917

Era uma vez em... Hollywood

Mixagem de som:

Ad Astra

Ford v Ferrari

Coringa

1917

Era uma vez em... Hollywood

Melhor curta:

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

Design de figurino:

O Irlandês

Jojo Rabbit

Coringa

Adoráveis Mulheres

Era uma vez em… Hollywood

Edição de som:

Ford vs ferrari

Coringa

1917

Era uma vez em... Hollywood

Strar Wars: A Ascensão Skywalker

Trilha original:

Coringa

Adoráveis Mulheres

História de um Casamento

1917

Star Wars - A Ascensão Skywalker

Canção original:

I can’t Let You Throw Yourself Away - Toy Story 4

(I’m gonna) Love me Again - Rocketman

I’m Standing With You - Breakthrough

Into the Unknown - Frozen 2

Stand up - Harriet



Animação:

Como Treinar seu Dragão 3

I Lost my Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

Curta de animação:

Dcera (daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Documentário:

American Factory

The Cave

Democracia em Vertigem

For Sama

Honeyland

Curta documentário:

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone

Life Overtakes Me

St Louis Superman

Walk run cha-cha

Filme estrangeiro:

Corpus Christ" - Polônia

Honeyland - Macedônia

Os Miseráveis - França

Dor e Glória - Espanha

Parasita - Coreia do Sul

Design de produção:

O irlandês

Jojo Rabbit

1917

Era uma vez... em Hollywood

Parasita

Edição:

Ford v Ferrari

O Irlandês

Jojo Rabbit

Coringa

Parasita

Fotografia:

O Irlandês

Coringa

O Farol

1917

Era uma vez... Em Hollywood

Efeitos visuais:

Avengers: Ultimato

O Irlandês

O Rei Leão

1917

Star Wars: A Ascensão Skywalker