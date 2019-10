Brasileiro, Demoliner vence em estreia nas duplas em Moscou

Atuando ao lado do holandês Matwee Middlekoop, o brasileiro Marcelo Demoliner estreou com vitória na chave de duplas do Torneio de Moscou, nesta terça-feira (15), e garantiu vaga nas quartas de final do ATP 250 realizado em quadras duras na Rússia.

O tenista do Brasil e seu parceiro da Holanda bateram o chileno Christian Garin e o australiano John Patrick Smith por 2 sets a 0, com duplo 6/4, e se credenciaram para encarar na próxima fase os monegascos Roamin Arneodo e Hugo Nys.

Cabeças de chave número 4 na capital russa, Demoliner e Middlekoop terão pela frente esta dupla de Mônaco que também abriu campanha nesta terça (15). Arneodo e Nys superaram na primeira rodada o lituano Ricardas Berankis e o argentino Juan Ignacio Londero por 6/3 e 6/2.

E o brasileiro e o holandês estrearam em Moscou no mesmo dia em que a organização do evento anunciou uma péssima notícia para os torcedores russos.

O ídolo local Daniil Medvedev, que no último domingo (13) conquistou o título do Masters 1000 de Xangai, confirmou que não poderá jogar o evento em seu país por causa do desgaste físico acumulado em uma série de seis competições, nas quais alcançou a decisão em todas.

Na última destas finais, o atual quarto colocado do ranking mundial superou o alemão Alexander Zverev por 6/4 e 6/1 para ficar com o título na China.

Em grande fase, o russo alcançou na Ásia o seu quarto troféu nesta temporada, sendo que nesta sequência de decisões que fez ele também faturou o Masters 1000 de Cincinnati e foi vice-campeão do US Open em uma decisão de cinco sets com o espanhol Rafael Nadal.



Nascido em Moscou, Medvedev disse que se sente "mental e fisicamente fundido" ao justificar a sua desistência da competição, na qual será substituído na chave principal pelo sérvio Nikola Milojevic.

Por ter herdado a vaga do maior favorito ao título, o tenista de 24 anos, apenas o atual 164º colocado da ATP, abrirá campanha direto na segunda rodada contra o ganhador do duelo entre os russos Alibek Kachmazov e Alen Avidzba, ambos jogadores que ganharam convites para entrar no torneio.

Sem Medvedev, o principal cabeça de chave em Moscou se tornou o também russo Karen Khachanov, atual oitavo colocado da ATP, que conheceu nesta terça-feira (15) o seu primeiro adversário, já pela segunda rodada. Trata-se do alemão Philipp Kohlschreiber, que na estreia eliminou o francês Pierre-Hugues Herbert com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3).

O russo Andrey Rublev e o sérvio Miomir Kecmanovic, respectivos sexto e oitavo pré-classificados, o espanhol Roberto Carballes Baena, o francês Jeremy Chardy, o croata Ivo Karlovic e o casaque Mikhail Kukushkin foram outros tenistas que estrearam com vitória no torneio de simples em Moscou nesta terça-feira (15).

Já na chave feminina, o público russo amargou outra decepção ao ver Daria Kasatkina, atual campeã, cair já na estreia. Ela foi superada pela ucraniana Dayana Yastremska por 6/1 e 6/4.

E o dia do torneio também marcou a eliminação da tunisiana Ons Jabeur, vice-campeã no ano passado, que caiu por duplo 6/3 diante da russa Veronika Kudermetova. Esta última será a próxima rival da ucraniana Elina Svitolina, principal favorita do torneio e número 4 do ranking da WTA.



Murray ganha na Bélgica

Ex-líder do ranking mundial e hoje apenas o atual 243º colocado da ATP, o britânico Andy Murray estreou com vitória no Torneio de Antuérpia, na Bélgica, nesta terça-feira (15). Ele sofreu, mas superou o local Kimmer Coppejans por 6/4 e 7/6 (7/4).

Assim, o escocês avançou para encarar na segunda rodada do ATP 250 realizado em quadras duras o ganhador do confronto sul-americano entre o uruguaio Pablo Cuevas e o boliviano Hugo Dellien, programado apenas para esta quarta-feira (16).