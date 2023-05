Brasileiro detalha situações dos bastidores de 'Largados e Pelados'

Viver em um local completamente diferente e sem roupa, além de ter de sobreviver caçando para se alimentar, é bastante complicado, mas nada que Diogo Survive viveu. Ele foi o primeiro brasileiro a participar da versão americana do Largados e Pelados.

Capixaba e ex-fuzileiro naval, Diego ficou 21 dias na África do Sul ao lado de uma parceira que não falava seu idioma, tentando sobreviver em um ambiente difícil e complicado.

Em conversa ao UOL Splash, o rapaz revelou que a situação é bem mais complicada do que assistia em casa.

“O desafio realmente é insano. É muito mais do que o que a gente vê sentado no sofá. Tinha me apaixonado por esse programa. Por que não me desafiar novamente? Ali tem a parada de não falar a mesma língua. É uma doideira, mas o desafio em si eu iria quantas vezes me chamarem”, comentou.

Sobre a forma que se comunicava com a parceira, ex-oficial do exército dos Estados Unidos, Diego acredita que passou diversos perrengues, já que não fala inglês e a colega também não tinha noção do português.

“O idioma foi o mais difícil. Acho que o real desafio para mim foi essa barreira linguística… Fui pego de surpresa com o fato de ela não falar o meu idioma. Houve essa barreira, mas que a gente tem que dar um jeito”, disse.

Em relação a ficar sem roupa na frente das câmeras, Diego acredita que foi a fase de adaptação mais fácil no reality: “Tem vários momentos que bate esse pensamento de: ‘nossa, e agora?’. O momento que você chega e arranca a roupa já é um baque, né? Só que a questão ali do estar nu para mim é bem mais tranquilo. Então, dá 30 segundos e eu tô de boa”.