Brasileiro é encontrado morto dentro de apartamento da Filadélfia, EUA

Um brasileiro, identificado como Vitor de Matos, de 34 anos, foi encontrado morto dentro de um apartamento em Filadélfia, nos Estados Unidos.

Natural de Goiás, Vitor faltou o serviço, não atendeu as ligações dos amigos, nem respondeu mais às mensagens pelo WhatsApp. Pessoas próximas ao brasileiro, então, resolveram arrombar a porta e o encontraram morto dentro do quarto, segundo informações do tio de Vitor, Wilson Geraldo, em conversa ao G1.

Vitor foi para os Estados Unidos para buscar melhores oportunidades de trabalho e conseguir ajudar a família, além de dois filhos que moram em Professor Jamil, em Goiás.

A família conseguiu arrecadar cerca de R$ 20 mil em doações para conseguir trazer o corpo do jovem por translado, que ficou por 10 mil dólares. Cinco anos sem ver o filho, os pais de Vitor querem enterrar o rapaz na cidade natal.

“Os pais dele estão em desespero, tem 5 anos que não veem o filho pessoalmente e querem de qualquer forma trazer o corpo para fazer a última despedida, o amamos muito”, disse o tio.

O corpo de Vitor não tinha sinais de violência, conforme os amigos que acharam. A Secretaria de Desenvolvimento Social de Goiás está acompanhando a situação para que a família do rapaz tenha auxílio funerário.

"A Secretaria de Desenvolvimento Social está acompanhando as gestões juntamente com o Gabinete de Assuntos Internacionais para que a família possa obter o auxílio funerário para goianos vitimados no exterior. Por lei, o Governo não pode arcar com todo valor referente ao repatriamento do corpo. No entanto, pode ser remetido para a empresa funerária prestadora dos serviços o valor que seria referente a gastos com cremação e repatriação das cinzas, contando que apresente um orçamento dentro das regras da lei estadual", diz um trecho da nota do governo.