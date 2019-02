Brasileiro feminino terá fórmula diferente em 2019

A CBF alterou a fórmula do Campeonato Brasileiro feminino da Série A1, que começa no dia 18 de março com presença de dois baianos: São Francisco e Vitória. Se antes as equipes eram divididas em dois grupos de oito equipes, na edição deste ano os clubes estarão em grupo único, com jogos apenas de ida.

Os oito melhores times se classificam para as quartas de final, que, assim como as semis e a final, acontecerão em partidas de ida e volta, sem o critério de gol marcado fora de casa. Em caso de igualdade ao final dos dois confrontos, a vaga nas semifinais será decidida nos pênaltis. Os mandos de campo serão definidos pela melhor classificação na primeira fase, que rebaixará os quatro últimos colocados para a Série A2. A tabela do Brasileiro feminino A1 será divulgada no dia 25.

Além de São Francisco e Vitória, a competição terá Corinthians (atual campeão), Foz Cataratas/Athletico-PR, Ponte Preta, Kindermann, Flamengo, Iranduba, Ferroviária, Audax, Rio Preto, Santos, São José-SP, Sport, Vitória-PE e Minas ICESP-DF. O Sport, que anunciou o fim de sua equipe feminina, deve entrar com ofício de desistência em breve.