Brasileiro morre durante maratona em montanha na França

O brasileiro Orlando Tsuyoshi Yamanaka, de 59 anos, morreu após sofrer uma queda de mais de 100 metros de altura enquanto realizava uma das provas da “Ultra-Trail du Mont-Blanc” (UTMB), ultra maratona feita em uma região montanhosa da França.

Ele era considerado uma lenda das corridas e maratonas, já que tinha histórico de experiência em atividades do mesmo ramo. Orlando foi o primeiro brasileiro a finalizar a escalada da Ultra Trail do Monte Fuji, montanha mais alta do Japão, com 3.776 metros.

Em conversa ao G1, a prima do atleta, Milena Fukayama, elogiou o parente pela forma que ele era apaixonado por maratonas. "A gente brincava que Orlando era uma enciclopédia da ultramaratona. Uma lenda das corridas. Ele se foi fazendo o que mais amava e isso é o que nos conforta. Especificamente nesta competição, ele estava muito contente, muito animado, porque é tipo a 'Copa do Mundo' da ultramaratona" disse.

Orlando, além de se aventurar nas montanhas, também era proprietário de um restaurante e era funcionário de uma agência bancária. "Na época, ele começou com a corrida de rua, como uma válvula de escape. E logo já estava nas montanhas. Ele se apaixonou pela modalidade e arrastou até a minha mãe", disse Milena.

O atleta, antes da aventura pela montanha, recebeu uma bússola, um mapa e se guiou a partir do que observava pelo mapa. Com pedras e muita água, Orlando desequilibrou, acabou escorregando e caiu batendo a cabeça. O corpo do bancário será cremado na França e enviado à família no Brasil.