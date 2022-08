Brasileiro mostra como seria o rosto de Madonna sem plásticas; ela aprova: 'Ótimo'

O artista digital Hidreley Leli Dião, de Botucatu, São Paulo, viralizou no Instagram ao mostrar como seria o rosto de Madonna sem plásticas e intervenções estéticas que artista foi realizando ao longo dos anos. A publicação, feita para celebrar o aniversário da cantora, que completa 64 anos nesta terça-feira (16), fez tanto sucesso que chegou até a rainha do pop e foi aprovada por ela.

Na legenda da postagem, Hidreley explica que recriou o rosto da artista usando inteligência artificial e Photoshop. Ele lembrou que, com o passar dos anos, Madonna passou por grandes transformações - tanto profissionais como estéticas - e, agora, a aparência extremamente jovem da artista tem causado polêmica nas redes sociais.

"Suas cirurgias plásticas já se tornaram impossíveis de ignorar, dando à artista um novo visual poderoso e, claro, o público está percebendo as grandes diferenças", afirmou.

"Em sua conta no Instagram, vários fãs da cantora estão se manifestando sobre suas fotos postadas. Enquanto alguns comentários são positivos, dizendo que a cantora está linda, outros seguidores parecem não concordar com essas transformações, afirmando que a cantora está usando muito photoshop em suas imagens", acrescentou.

Horas depois de mostrar a montagem, Hidreley recebeu uma mensagem de Madonna via direct, e compartilhou um print da conversa no feed do Instagram. ""Hahaha ótimo. Ei, você pode dar vida a esta fotografia? Se sim, te mando por e-mail :)", escreveu ela.