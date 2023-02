Brasileiro que tem maiores modificações no corpo faz procedimento 'inusitado'

Um dos homens mais modificados do mundo, resolveu fazer uma nova mudança. Desta vez, Marcelo de Souza Ribeiro, de 40 anos, mais conhecido como B-boy, fez uma cirurgia para separar os dedos indicador e médio dos dedos anelar e mínimo da mão esquerda.

O mineiro, que está morando em São Paulo, conversou com o site Page Not Found, do Extra, para detalhar a modificação corporal. Segundo ele, o procedimento ocorreu em três etapas em dezembro.

"Primeiro, começamos a fazer cirurgias na mão, tirando o excesso de óleo e gordura das laterais, para deixá-la mais magra. Depois, comecei a ver a possibilidade de fazer uma abertura nela, no meio, onde você pode ter movimentos de abertura e fechamento e uma dobra mais firme da mão", disse.

A cirurgia foi realizada por um amigo de Marcelo, que trabalha com minicirurgias como bifurcação de língua e implantes subcutâneos. B-Boy revelou que preferiu procurar um amigo porque se for procurar por cirurgiões, os profissionais não realizam.

O mineiro revelou quais foram as modificações realizadas até o momento: "A minha língua bifurcada, pintada de vermelho e azul, um implante de silicone na testa, meus globos oculares foram tatuados com seis cores, os implantes nos dois braços, com bolas e argolas, e minhas orelhas, que são cada uma de uma forma".