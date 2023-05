Brasileiro Roberto Terzini chega ao cume do Everest

O brasileiro Roberto Terzini chegou ao cume do Everest, no Nepal, na noite desta terça-feira (16). Agora, ele é o 34º brasileiro a chegar ao Topo do Mundo. Terzini alcançou o pico de 8.849 metros de altura por volta das 22h30 (7h15 no Nepal).

Na subida, o brasileiro falou sobre o congestinamento de aplinistas no local. “Cheguei bem no Campo 4, agora é descansar! Estava com um pouco de trânsito. Deve ter umas 100 pessoas subindo, surreal. Não dava nem pra passar direito a galera”, disse já aos 8 mil metros.

Segundo o site Extremos, o brasileiro deve ficar uma hora no ponto mais alto da montanha para depois iniciar a descida, que deve durar cerca de 5h até o Campo 4, um dos acampamentos na rota do cume.

O primeiro brasileiro a alcançar o cume do Everest foi o paranaense Waldemar Niclevicz, em 14 de maio de 1995. Ele subiu novamente em junho de 2005. Os alpinistas brasileiros Joel Kriger, Ludmila Lucas, Gabriel Bassanesi e Gabriel Tarso chegaram ao cume do Everest na temporada de 2022.

Ainda de acordo com Extremos, cinco pessoas já morreram nesta temporada de 2023.