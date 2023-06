Brasileiro sofre agressões em ataque xenofóbico em Portugal

Um brasileiro, que tem cidadania portuguesa e trabalha com fiscalização de obras, foi espancado em Portugal, por um homem que questionou a nacionalidade do pernambucano em Braga, cidade onde mora.

O caso aconteceu no último sábado (10), durante o Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas. Durante o feriado no país, Saulo Jucá, que é engenheiro civil, estava em uma cafeteria conversando com o proprietário do estabelecimento, quando foi abordado pelo homem com sinais de embriaguez.

De acordo com o brasileiro, em conversa ao G1, ele percebeu uma movimentação estranha do outro lado da cafeteria, onde observou o agressor acompanhado da mãe. O homem atravessou a rua e questionou a nacionalidade de Saulo, agredindo o pernambucano em seguida.

"Enquanto ele me batia, a mãe dele dizia ‘você vai ser preso de novo’. Isso aconteceu entre as 20h e as 21h. Depois disso, eu fui socorrido por uma ambulância, e a polícia chegou na sequência. Eu não cheguei a ver os policiais, porque o socorro veio primeiro", disse Saulo.

A vítima foi internada e ficou no hospital local até o fim da manhã do domingo (11), quando procurou a delegacia para prestar queixa e fazer exame de corpo de delito.

Apesar das agressões, Saulo revela que os xingamentos e comentários xenofóbicos são recorrentes no país. “A xenofobia aqui é uma coisa que, para eles, é normal, mas para a gente não é. Eu já tinha presenciado comentários preconceituosos e racistas, mas nunca tinha sofrido xenofobia diretamente”.