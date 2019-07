Brasileiro supera pneu furado e é prata no mountain bike

O Brasil conquistou mais uma medalha nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Desta vez, quem trouxe uma medalha foi Henrique Avancini, número três do mundo no ranking da União Ciclística Internacional (UCI) na modalidade do ciclismo mountain bike.

Neste domingo (28), Avancini não quis saber nem do pneu furado de sua bicicleta e conseguiu ficar com a medalha de prata. A medalha de ouro ficou com o mexicano Jose Ulloa Arevalo.

Três segundos separaram o fluminense de Petrópolis da metade de ouro. Enquanto Arevalo fez 48m28s, Henrique cruzou a linha com 48m31s. O pódio ainda teve o chileno Martin Kossman. O medalhista de bronze chegou a ultrapassar o brasileiro durante a troca de pneus.

A prata não deixou o brasileiro nada contente. Ele conta que na terceira volta tentei abrir do mexicano e buscar o ouro, mas teve seu pneu furado.

"Andei o máximo possível com o pneu furado até trocar, então não tem muito o que falar, isso é coisa desse esporte. Não estou feliz, porque eu queria o ouro, mas o mountain bike é assim", desabafou o medalhista.

A medalha foi a segunda conquistada pelo Brasil no ciclismo neste domingo. Antes de Henrique, a mineira Jaqueline Mourão conquistou medalha de bronze em feito ainda mais notável: aos 43 anos, ela conquistou sua primeira medalha de Pan