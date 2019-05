Brasileiro surge diferente em final de Game of Thrones e surpreende fãs

Se para muitos internautas o episódio final de Game of Thrones foi uma decepção, o encerramento da série trouxe uma grande surpresa, pelo menos para os mais atentos.

Muita gente não sabia, mas no meio do extenso elenco da série, tem um talento brasileiro. Trata-se do ator Lino Facioli, que tem 18 anos, nascido na cidade Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo.

Apesar de não ser muito conhecido pelo público, a surpresa que envolve o nome do artista está relacionada justamente com a sua aparência. Lino interpretou na trama o personagem Robin Arryn durante os últimos nove anos, e, obviamente, sua aparência mudou bastante desde sua temporada de estreia.

Lino Facioli quando começou a atuar em GOT (Foto: Reprodução)

O assunto logo tomou conta das redes sociais, já que os internautas estavam muito impressionados com o fato do ator brasileiro ter crescido tanto. O personagem de Facioli aparece no fim do episódio, em uma cena que mostrava lordes e ladies de Westeros.

Confira a postagem do ator, carcterizado, se despedindo da série, que acabou após oito temporadas.

No Twitter, o ator disse que “Não esperava que minha manhã começasse desse jeito”, ao ser chamado de gostoso em uma matéria na internet.

Curiosamente, o ator americano Matthew Lewis, que interpretou Neville Longbottom nos filmes de Harry Potter, passou pela mesma situação de Lino, quando sua beleza foi bastante exaltada ao fim da saga.