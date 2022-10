Brasileiros brilham no Real e PSG só empata; veja os destaques da Champions

Teve dança, careta, gargalhada e uma apresentação digna de campeão nos primeiros 45 minutos. Com grande ímpeto ofensivo, belas jogadas, e gols dos brasileiros Rodrygo e Vinícius Jr., o Real Madrid ganhou o confronto direto pela liderança do Grupo F da Liga dos Campeões diante do Shakhtar Donetsk, por 2 a 1, no Santiago Bernabéu.

O terceiro triunfo seguido dos espanhóis na competição foi construído ainda no primeiro tempo, com os brasileiros sendo os protagonistas. Logo aos 13 minutos, Rodrygo recebeu na entrada da hora, viu o zagueiro errar o corte e bateu colocado para fazer 1x0.

O segundo gol madridista também teve participação do atacante, que tabelou com Benzema e viu Vini Jr. livre entre os zagueiros. Rodrygo deu o passe, Vini chutou rasteiro e não desperdiçou a chance aos 28 da primeira etapa, 2x0 para o Real Madrid. Zubkov descontou para o time ucraniano e o placar terminou 2x1 para os donos da casa.

O Real Madrid subiu para os 9 pontos, diante de quatro dos ucranianos e três do RB Leipzig, que desencantou ao fazer 3 a 1 no lanterna Celtic, com somente um.

PSG só empata em Lisboa

No Estádio da Luz, casa lotada pelos torcedores portugueses para apoiar o Benfica do difícil duelo contra o Paris Saint-Germain. O duelo foi marcado por boas intervenções dos dois goleiros e o placar ficou 1x1 após os 90 minutos. O gol da equipe francesa saiu dos pés de Lionel Messi, mas contou com uma bela troca de passes com Mbappé e Neymar, que deu a assistência. O argentino acertou um belo chute curvado para abrir o placar aos 22 minutos.

O empate benfiquista saiu no fim do primeiro tempo com um gol contra de Danilo Pereira, jogador português do PSG. Neymar ainda quase fez um gol de bicicleta no segundo tempo. Após defesa de Vlachodimos, o brasileiro ajeitou a bola com a esquerda e, do alto, tentou marcar o gol de placa, mas parou no travessão.

A igualdade no placar deixa os dois times com sete pontos, mas o PSG fica com o primeiro lugar por ter mais gols marcados que o vice-líder português. A terceira colocação é da Juventus, que pontuou pela primeira vez ao vencer o quarto colocado Maccabi Haifa por 3 a 1, com dois gols de Rabiot e um de Vlahovic. O tento israelense foi marcado por Dean David.

Haaland 'voando' no Manchester City

Erling Haaland segue imparável. O centroavante norueguês segue marcando como destaque do Manchester City e diante do Copenhagen marcou duas vezes na goleada por 5x0. Haalanda agora tem 19 gols em 12 jogos na temporada.

O norueguês abriu o placar logo aos seis minutos, ao acertar o canto esquerdo de Grabaral, e ampliou aos 32, após ficar com a sobra de uma finalização de Sergio Gómez. Assim, abriu o caminho para a goleada.

Ainda no primeiro tempo, o terceiro gol inglês saiu dos pés do zagueiro Khocholava, do Copenhagen, que mandou contra a própria rede. O City continuou massacrando no segundo tempo e marcou mais duas vezes. Mahrez fez o quarto, em cobrança de pênalti, e Julián Álvarez mostrou faro de gol na pequena área para marcar o quinto.



Com o triunfo tranquilo, o Manchester City continua com 100% de aproveitamento dentro do Grupo G, com nove pontos, três à frente do vice-líder Borussia Dortmund, que venceu o Sevilla por 4 a 1 nesta quarta, com gols de Raphael Guerreiro, Jude Bellingham, Karim Adeyemi e Julian Brandt.

O gol sevilhano foi marcado por En-Nesyri. Os resultados da rodada deixam Sevilla e Copenhagem, ambos com um ponto, em terceiro e quarto, respectivamente.