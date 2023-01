Brasileiros falam como é escapar da morte nas ondas de Nazaré

Lenda no surfe de ondas gigantes, Márcio Freire morreu após sofrer um acidente em um dos "paredões" de Nazaré, na última quinta-feira (5). A região de Portugal é conhecida pelas grandes ondulações e atrai surfistas de todo o mundo. Apesar do baiano ter sido a primeira vítima fatal, o local já foi palco de outros acidentes gravíssimos.

Os brasileiros Maya Gabeira e Pedro Scooby estão entre os surfistas que já sobreviveram a quedas na área, e já falaram como é escapar da morte no chamado "Canhão da Nazaré".

A big rider carioca sofreu um grave acidente em 2013, após a queda em uma onda gigante. Ela perdeu a consciência e precisou ser reanimada. Depois, precisou passar por três cirurgias, sendo duas na coluna e uma no nariz.

"Quando tomei a segunda onda na cabeça, ainda perdi meu colete salva-vidas. Aí tomei algumas ondas pesadas na cabeça e tudo ficou preto, fiquei sem ar e comecei a pensar que ia morrer... O cenário era o pior possível", disse Maya, em entrevista ao jornalista Graham Bensinger em 2021.

A surfista chegou a culpar o ex-mentor Carlos Burle pelo acidente. A brasileira afirmou que foi pressionada por ele a surfar a onda gigante na qual sofreu a queda. Maya também apontou erros de Burle durante o resgate.

"Acho que eu não escolheria aquela onda nos dias de hoje, teria escolhido uma onda melhor, mas a gente não tinha tanta experiência. Então ele me colocou naquela onda, e eu acabei caindo e quebrando meu tornozelo. Carlos não tinha muita experiência em resgates e nem tínhamos uma equipe de auxílio, como há nos dias de hoje. E o Carlos estava sem comunicação, tinha perdido o rádio, e nós continuamos mesmo assim... Foi um erro grave", falou, a Graham Bensinger.

Segundo Maya, Burle fez uma "aproximação terrível" ao tentar o resgate. "Depois de mais ou menos um minuto, eu o vi vindo em minha direção. Então ele fez uma aproximação terrível achando que eu estaria bem, e hoje tenho certeza que ele aprendeu que depois de dez minutos sem ver um corpo, naquelas condições, eu não estaria bem".

"Ele se aproximou pela primeira vez e jogou o 'sled' [tipo de trenó para reboque] para eu segurar, nem me deu a mão nem nada... Eu basicamente estava apagada naquele momento, não estava vendo, estava com muitas limitações... A única sensação que ainda tinha era ouvir, pois essa é a última que você perde antes de morrer. Então ele se aproximou de novo e gritou 'Maya, segura a cordinha', e eu, mesmo inconsciente, consegui pegar a cordinha e ele me levou pra mais perto da praia. Então ele conseguiu pular na água e me carregar para fora da água. Tudo ficou preto, não sei se era o 'outro lado'", completou.

Pedro Scooby

Pedro Scooby sofreu grave acidente nas águas de Nazaré em 2019. Em um relato ao UOL Esporte, o surfista chegou a comparar os momentos debaixo d'água com uma máquina de lavar roupas.

"Pense em uma meia dentro da máquina de lavar, girando, girando, se perdendo numa imensidão de água, espuma e movimento. Foi assim que eu me senti naquela manhã em Nazaré", disse ele.

"Fiquei mais de um minuto na água. Enquanto eu brigava para retornar, a equipe de socorro tentava me achar no meio do caos marítimo. Era como achar um grão de areia na piscina. Mas eu nunca pensei em desistir", prosseguiu.

Scooby também falou sobre o acidente durante sua participação no Big Brother Brasil, no ano passado. Mesmo submerso devido à passagem de outras ondas, ele afirmou que não perdeu a consciência e foi encontrado por um turista que andava de jet-ski no local.

"Cheguei a perder a visão, mas não apaguei, ainda bem", contou, no BBB.

O surfista também falou sobre o episódio em uma postagem no Instagram, ainda em 2019. Scooby relatou como o turista, identificado como Sebastian, o salvou até depois do resgate realizando um primeiro-socorros completo.

"Ele colocou uns cobertores em mim. Me recuperei bem rápido. Só queria agradecer o carinho. Estou com o corpo doedo, meio quebradinho. Estou vivo! Peguei uma bomba animal! A onda que eu peguei foi sinistra! Foi perto da morte? Fui, mas estou vivo! Problemas acontecem e a vida continua, isso me faz dar mais valor".