Brasileiros perdem espaço no United a menos de 2 meses da Copa

Faltando menos de dois meses para a Copa do Mundo do Catar, meio-campistas brasileiros estão perdendo espaço no time titular do Manchester United. Os volantes Casemiro e Fred foram reservas na goleada de 6 a 3 sofrida pela equipe no clássico com o Manchester City, em rodada do Campeonato Inglês, no fim de semana.



Titular da seleção, Casemiro ainda não se estabeleceu em sua nova equipe. Foram apenas cinco jogos até agora, numa série interrompida pela última Data Fifa antes do Mundial. No domingo, entrou em campo apenas aos 14 minutos do segundo tempo, quando o United já era goleado por 4 a 1.



A decisão gerou críticas por parte da imprensa inglesa, que atacou o técnico Erik Ten Hag. Ao fim da partida, ele desconversou sobre o assunto e afirmou não ter nada contra Casemiro, que chegou ao clube com status de estrela. Fred vive situação parecida. Forte nome para a lista final de Tite para a Copa, ele entrou somente aos 25 do segundo tempo e pouco pôde fazer para evitar a goleada de 6 a 3.



O único brasileiro titular no United foi Antony. O atacante balançou as redes e marcou um dos gols da equipe derrotada, confirmando seu bom início na equipe. Ele é figura praticamente certa na convocação do treinador da seleção brasileira.



Também pelo Campeonato Inglês, dois concorrentes de Antony também se destacaram. O clássico entre Arsenal e Tottenham contou até com um "confronto direto" nesta disputa. E Gabriel Jesus acabou levando a melhor sobre Richarlison. O atacante do Arsenal marcou um dos gols da partida, com vitória do seu time por 3 a 1. Gabriel Martinelli também foi bem, com uma assistência.



Do outro lado, Richarlison passou em branco, sem maior protagonismo. O lateral-direito Emerson Royal terminou a partida em situação mais complicada. No radar de Tite, o jogador levou o cartão vermelho direto e deixou o Tottenham com um a menos em campo durante a maior parte do segundo tempo.



Outro a brilhar no ataque foi Roberto Firmino. Ele não conseguiu evitar mais um tropeço do Liverpool no Campeonato Inglês, mas marcou duas vezes no empate por 3 a 3 com o Brighton, no Anfield Firmino tenta recuperar o espaço na seleção, assim como faz no time inglês, no qual foi reserva ao longo da temporada passada.



Vinicius Junior passou por situação semelhante na rodada do Campeonato Espanhol. Ele fez a sua parte no Real Madrid ao marcar um dos gols do empate por 1 a 1 com o Osasuna, em casa, porém não conseguiu impedir o tropeço diante da torcida.



Pelo Campeonato Italiano, os defensores brasileiros se destacaram na vitória da Juventus sobre o Bologna por 3 a 0. Da linha de quatro defensores do time de Turim, três eram do Brasil e com chances de aparecerem na Copa do Mundo: os laterais Danilo e Alex Sandro e o zagueiro Bremer. Com a boa atuação do trio, a Juventus não foi vazada em casa.