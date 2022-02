Brasileiros que jogam na Ucrânia pedem ajuda para deixar país após ataque russo

Jogadores brasileiros que atuam no futebol da Ucrânia gravaram um vídeo nesta quinta-feira (24) pedindo socorro e ajuda para deixar o país. Atletas de Shakhtar Donetsk e Dínamo de Kiev, dois dos principais clubes ucranianos, estão reunidos em um hotel na capital Kiev com seus familiares, mulheres e filhos, desde que a Rússia declarou guerra e iniciou um ataque à nação vizinha. Mísseis foram lançados no país. Havia uma esperança para impedir a guerra com a diplomacia. Por isso os clubes de futebol retornaram para a Ucrânia. Eles estavam na Turquia.



No vídeo, compartilhado pelos jogadores nas redes sociais, eles contam que falta combustível na cidade e que o espaço aéreo da Ucrânia está fechado, dificultando qualquer deslocamento de avião. Vias terrestres e ferroviárias são os prováveis caminhos para deixar o país neste momento. Eles pedem ajuda do governo brasileiro para conseguir voltar para casa. O Itamaraty está trabalhando no assunto.



"Cada um saiu correndo de suas casas para o hotel, com uma peça de roupa e não sabemos como vai ser. Pedimos ajuda para resolver a nossa situação", disse a mulher de um dos atletas brasileiros. Todos estão bem.

Atuando no Shakhtar Donetsk desde 2018, o atacante Fernando, ex-Palmeiras, é um dos brasileiros a falar no vídeo. Ele faz um apelo às autoridades brasileiras e afirma que "não tem como sair do país". Júnior Morais, outro brasileiro no futebol da Ucrânia, disse que a situação é "grave" e aguarda uma solução (do governo) para deixar o local. Todos os estrangeiros na Ucrânia estão na mesma condição. O Estadão mantém o repórter Eduardo Gayer em Kiev.Vale ressaltar que o elenco do Shakhtar Donetsk estava realizando uma intertemporada na Turquia e, após o fim das atividades, a direção do clube decidiu voltar à Ucrânia mesmo com a iminência de uma invasão russa. Após a declaração de guerra, os jogadores foram levados ao hotel em Kiev, onde também estão os atletas do Dínamo. Quase nenhuma informação sobre a real situação do país foi passada aos brasileiros.Os brasileiros no hotel afirmam que estão com dificuldades para entrar em contato com a embaixada brasileira na Ucrânia. Os atletas dizem estar decepcionados com a situação (de abandono) e clamam por uma atitude urgente das autoridades para retornar ao Brasil.

Trio do Metalist 1925, um clube da cidade de Kharkiv fundado em 2016, os jogadores brasileiros Derek, Fabinho e Marlyson também estão com dificuldades para deixar a Ucrânia. Os atletas gravaram juntos um vídeo fazendo um apelo às autoridades do Brasil para deixar o país "o mais rápido possível" e "com segurança". Eles não sabem o que pode acontecer. Revelado no Vitória, o atacante David foi negociado ao Metalist e já treina com o clube, apesar da transferência ainda não ter sido concluída.



"Estamos vivendo um momento crítico aqui no país e nós só queremos sair com segurança. Nossa família está preocupada com a gente e nós não temos notícia de nada", disse Fabinho, em tom apreensivo. Os clubes tentam proteger seus jogadores em hoteis, e monitoram seus passos.