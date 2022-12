Brasileiros reagem às críticas de Roy Keane às danças após gols

As críticas do irlandês Roy Keane, ex-volante do Manchester United, às dancinhas dos jogadores da Seleção Brasileira durante a goleada por 4x1 contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, ganharam resposta na web.

A opinião de Roy Keane, que considerou desrespeitosa a comemoração, foi respondida por torcedores brasileiros com inúmeros memes. Muitos deles relembraram faltas duras cometidas pelo atual comentarista de uma TV britânica, a exemplo de quando ele colocou as travas da chuteira no no joelho de Alfie Haaland durante um clássico de Manchester em 2001.