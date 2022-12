Brasileiros se divorciam mais após queda em Copa, diz pesquisa

A eliminação do Brasil na Copa do Mundo costuma a deixar os torcedores desolados. Mas a queda na competição pode ter ainda uma influência negativa em vários casamentos no país. Coincidência ou não, toda vez que a Seleção cai no torneio, a taxa de divórcios aumenta.

É isso que apontou um estudo inédito feito pelo Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo (CNB/SP). A pesquisa não deixa claro se há, de fato, uma relação entre os divórcios e o Mundial. Mas mostra que há um aumento nas taxas nos meses seguintes à Copa.

O trabalho, que reúne cartórios de notas paulistas, usou como recorte as edições de 2010 até 2018 - o que coincide com eliminações da Amarelinha no torneio.

Segundo os números do estudo, a taxa de divórcios saltou 64% entre julho e agosto de 2010, logo após o Mundial da África do Sul. Nos mesmos intervalos, as porcentagens foram de 1% e 7%, nas Copas de 2014, no Brasil, e 2018, na Rússia, respectivamente.

A última vez que a Seleção se sagrou campeã da Copa foi em 2002, quando conquistou o penta. Mas não é possível contabilizar os dados da época, já que os divórcios extrajudiciais só foram liberados nos cartórios a partir de 2007.

"Não podemos afirmar que uma relação direta de causa e consequência. Temos o histórico de apenas três Copas, de 2007 para frente, quando se tornaram possíveis os divórcios extrajudiciais nos cartórios. Porém, é um dado que chama a atenção", explicou o presidente do Colégio, Daniel Paes de Almeida, segundo o site UOL

Vale lembrar que o Brasil foi mais uma vez eliminado na Copa do Mundo, dessa vez pela Croácia, nas quartas de final da edição do Catar.