Brasileiros superam argentinos e conquistam vagas no mundial de Crossfit; Gui Malheiros está fora

O Brasil reinou quase que absoluto na última etapa para a América do Sul para definir quem irá representar o continente no Nobull CrossFit Games 2023, maior campeonato mundial de crossfit que acontece em agosto. Neste final de semana, os brasileiros conquistaram 4 das 5 vagas sul-americanas na competição que aconteceu no Rio de Janeiro.



O grande destaque foi a classificação de dois homens na categoria 'Elite Masculino': Kaique Cerveny e Kalyan Souza, que pela primeira vez se classificarão para a final do Games. Antes da competição, acreditava-se que os brasileiros conquistariam as duas vagas. Contudo, um nome era dado como 'certo'. Mas, o favorito Guilherme Malheiros terminou a etapa classificatória em terceiro lugar e não carimbou o passaporte para a final mundial. Malheiros, que na competição chegou a bater o recorde mundial do movimento Snatch (141 kg), não conseguiu boas colocações nas provas que exigiam mais do uso dos ergômetros e não retornará ao games em 2023.

A primeira vaga brasileira ficou com Cerveny que tem tem 24 anos, mora em Brasília (DF), estuda nutrição e, em 2019, foi campeão brasileiro de crossfit. Cerveny, que recentemente foi apontado como affair da ex-BBB Juliette, teve uma lesão em 2022 e não pôde disputar as seletivas finais para a competição. O atleta, que nasceu no interior de São Paulo, liderou a competição desde o 1º dos três dias de disputa.









A segunda vaga foi conquistada por Kalyan Souza, do interior de São Paulo. Ele foi tido como 'azarão' na competição, mas mostrou excelente condicionamento físico e habilidades técnicas, inclusive, vencendo a última prova da competição.

Na disputa pelas duas vagas na categoria 'Elite Feminina', a brasileira Victoria Campos ficou no lugar mais alto do pódio e irá pela segunda vez disputar as finais individuais da competição. Victoria, que é natural de Santos (SP), em 2022, ficou em 33º lugar na final do games. A segunda vaga ficou coma argentina Alexia Williamss.

Na disputa por times também deu Brasil no topo. O time Templo, do estado de São Paulo, ficou na liderança e carimbou o passaporte para a final mundial que acontecerá de 1 a 6 de agosto em Madison, nos Estados Unidos. A segunda colocação na categoria ficou com o time argentino Q21.