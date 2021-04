Brasília celebra obra de Rubem Valentim enquanto MAM-BA a mantém "escondida"

(Divulgação)

Esculturas chegam ao Museu de Arte de Brasília

Um conjunto volumoso de obras do pintor e escultor baiano Rubem Valentim (1922-1991), além do ateliê – ainda intacto que o artista tinha em Brasília onde morou – estarão em exposição permanente no Museu de Arte de Brasília que será reaberto amanhã (21), na capital federal, após 14 anos fechado. Uma das obras de Valentim é Composição nº 10, óleo sobre tela com o qual o artista ganhou o prêmio de viagem ao exterior no Salão Nacional de Arte Moderna de 1962, passando três anos em Roma.

Composição nº 10, que deu o prêmio do Salão Nacional de 1962 ao artista

Acervo precioso

Vinte obras do artista baiano integram o acervo do MAB. Parte das peças, foi doada pelo Instituto Rubem Valentim e está sendo exposta no Jardim das Esculturas do museu. Já o ateliê foi remontado no interior do espaço museológico. De acordo com Marcelo Gonczarowska, curador e gerente do MAB, o acervo do baiano, que chegou a lecionar na Universidade de Brasília (UNB), é muito valioso. “Esse acervo é precioso do ponto de vista da arte moderna e contemporânea no país, com uma singularidade: traz a genealogia da arte criada em Brasília nestes 61 anos”.

O Templo de Oxalá foi vista pelos baianos pela última vez em 2016

Acervo relegado

Enquanto Brasília celebra a obra de Rubem Valentim, considerado uma das mais importantes referências do construtivismo brasileiro, a Bahia parece não dar muito valor a este importante artista respeitado no mundo todo. A Sala destinada a ele, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) sequer foi reaberta ao público na reinauguração do museu em 2019. O espaço, que está totalmente abandonado, guarda um dos mais importantes conjuntos escultóricos do artista, o Templo de Oxalá, composto de 30 obras, sendo 10 esculturas grandes de chão e 20 peças de parede.

Garantia

O prédio do Hotel Fasano Salvador foi dado como garantia pela proprietária do imóvel, a Prima Empreendimentos, na sua primeira emissão de debentures – operação para captação de recursos da ordem de R$ 64 milhões para aquisição, construção e desenvolvimento de empreendimentos imobiliários.

Prédio do Fasano foi dado como garantia para operação financeira

Olho no futuro

A informação foi divulgada pelo site Olho Público, do jornalista João Mauro Uchoa. De acordo com Luciano Lopes, executivo da Prima, essa é não é a primeira vez que a empresa, controlada por espanhóis, realiza este tipo de operação. “Esta é uma transação comum no mercado financeiro para investimentos futuros, como no caso de Baixios, por exemplo”, diz o executivo se referindo ao empreendimento futuro da empresa no litoral norte onde deverá ser implantado mais um hotel da bandeira paulista.

Dia das mães

E por falar no Fasano, o restaurante do hotel da Praça Castro Alves já definiu o cardápio do Dia das Mães, apostando, claro, na clássica gastronomia italiana para o cliente receber em casa. Assinado pelo chef Lomanto Oliveira, o menu oferece três opções de entradas, vários pratos principais e sobremesas. Os pedidos podem ser realizados até o dia 8 de maio às 14h.

Negrizu foi exaltado em canção por Caetano Veloso

Moço lindo do Badauê

Uma exposição permanente reúne e celebra o legado vivo do dançarino, ator e performer Carlos Pereira dos Santos, o Negrizu. O Memorial Virtual Negrizu - Um Corpo Afoxé será lançado no próximo dia 29 de abril, Dia Internacional da Dança, e vai oferecer ao público acesso gratuito a um conteúdo artístico, cultural e educacional inédito. O memorial visa preservar de modo mais abrangente a memória pulsante da dança na Bahia, homenageando o dançarino eternizado por Caetano Veloso na canção Beleza Pura, no trecho em que ele canta “...Moço Lindo do Badauê...”.

Arte virtual

Quatorze crianças de 3 a 10 anos e seis artistas receberam em suas casas uma caixinha com objetos para montar uma obra de arte, estreitando laços nesse momento tão sensível de nossas vidas. Essa é a premissa do projeto Cartas D’Água que faz parte da Exposição Cartas D´Água, de forma virtual no site da Casa Rosa (www.casarosasalvador.combr), a partir da segunda semana do mês de maio de 2021.



Fernanda Montenegro faz campanha publictária para a Aliansce Sonae

Voz inconfundível

A Aliansce Sonae, maior administradora de shoppings do país e que administra do Shopping da Bahia, em Salvador, reforça o combate à nova onda de Coronavírus com o lançamento de campanha com mensagens de esperança que lembram a importância da coletividade na luta contra o vírus. Além de estimular a vacinação e o uso de máscaras e álcool em gel, a campanha traz uma carta aberta ao Coronavírus apresentada ao público sob a inconfundível voz da atriz Fernanda Montenegro.



Carta aberta ao Coronavírus

Em primeiro lugar: nós não vamos desistir.

Aprendemos muito com a sua chegada,

mas não vemos a hora de você ir embora.

Amamos e valorizamos a vida, os encontros, a liberdade.

Sabemos como combatê-lo e não vamos descansar

até que você desapareça.

Vamos continuar usando máscaras.

Vamos continuar higienizando as mãos.

Vamos continuar adotando as medidas

Rogério Flausino do Jota Quest assina artigo em publicação baiana

Dias Melhores virão

A última edição da revista Let’s Go Bahia traz uma crônica assinada pelo vocalista da banda Jota Quest Rogério Flausino. Esta edição, que teve perseverança e prosperidade como tema, serviu de inspiração para que Flausino dividisse com os leitores da revista, a história da música “Dias Melhores. Na matéria de capa, a publicação, que tem como publisher Verônica Villas Bôas, traz a história do chef Rafael Zacarias, o nome por trás da famosa hamburgueria Bravo.