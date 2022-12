Braskem beneficia mais de 3500 pessoas em 2022 com projetos de educação

Com dez projetos, que juntos ofertaram educação formal, qualificação profissional e conhecimento sobre consumo consciente e sustentabilidade, por exemplo, a Braskem impactou diretamente mais de 3500 moradores de Salvador e Região Metropolitana em 2022. As iniciativas seguem o direcionamento da empresa em realizar ações que promovam o desenvolvimento sustentável de comunidades próximas às suas operações, utilizando a educação como um dos seus pilares.

“Por meio desses projetos, ampliamos as oportunidades de jovens e adultos a partir de capacitação e qualificação profissional, além de enriquecer e apoiar a educação de crianças, disponibilizando recursos pedagógicos diferenciados para escolas da Região Metropolitana, por exemplo. Em todas as nossas ações, também buscamos despertar a conscientização sobre o consumo sustentável e a importância do descarte correto dos resíduos para o meio ambiente”, ressalta Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.

Com o projeto Emprega Mais, realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), foram entregues 66 certificados de qualificação para trabalhadores de Camaçari, Dias d'Ávila e Simões Filho que estavam desempregados. Criado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, a iniciativa ofereceu cursos nas áreas de Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial, Auxiliar de Manutenção Elétrica Industrial e Assistente de Produção. Além da formação específica, os estudantes também tiveram 40 horas de preparação para inserção no mercado de trabalho.

Já o projeto Seja! Saberes do EJA promoveu a Educação de Jovens e Adultos, com foco na conclusão do ensino médio e na qualificação profissional. A iniciativa beneficiou este ano um total de 89 pessoas, que, em paralelo aos estudos do ensino médio, tiveram formação em um dos três cursos oferecidos: Conferente, Assistente de Planejamento e Controle da Produção e Agente de Inspeção da Qualidade. A iniciativa é realizada pelo Serviço Social da Indústria (SESI), com participação do SENAI. Desde 2018, as três edições certificaram cerca de 300 participantes dos municípios de Camaçari, Dias d'Ávila e Simões Filho.

Também foram patrocinadas iniciativas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Em Salvador, no bairro do Uruguai, por exemplo, o projeto Ponto da Moda capacitou 66 jovens em situação de vulnerabilidade social, por meio de um curso gratuito de design de moda, com ênfase em costura industrial. A ação foi realizada pela Quest/Zeppelin, com apoio do Condomínio Bahia Têxtil, tendo uma carga horária de 250h. Durante o curso, os estudantes tiveram acesso a um laboratório equipado com as principais ferramentas do setor. Dos 31 formados nas primeiras turmas, 21 já estão empregados na área.

Já os projetos Baú das Artes e Trilha das Descobertas, que utilizam metodologia da Evoluir, disponibilizaram acervos culturais para dez escolas de Dias d'Ávila e Candeias, respectivamente, além de oferecer capacitação a 76 professores, beneficiando mais de 900 crianças diretamente. Os recursos pedagógicos, que incluem livros, jogos educativos, brinquedos, materiais de artes plásticas, entre outros objetos, promovem o desenvolvimento socioemocional dos estudantes de forma lúdica.

Mais projetos - Em parceria com o Instituto Akatu, foi disponibilizada uma rede de aprendizagem on-line para formação de professores sobre consumo consciente e sustentabilidade. Intitulado Edukatu, o projeto possibilitou docentes realizarem atividades com os alunos em Dias d´Ávila, além de outras ações em Salvador, Candeias e Camaçari, com foco em consumo consciente, reciclagem e gestão adequada de resíduos. Segundo o Instituto Akatu, as ações impactaram mais de duas mil pessoas este ano na região.

Para jovens do ensino médio, a parceria com a Junior Achievement certificou cerca de 90 alunos do Ensino Médio do Colégio Municipal São Tomaz de Cantuária, em Camaçari. A iniciativa teve como objetivo desenvolver estudantes de escolas públicas para o mercado de trabalho, com programas de curta duração que estimulam reflexões sobre habilidades socioemocionais e preferências ao escolher uma carreira.

Já para os pequenos, a segunda edição do projeto Capoeiragem Mirim proporcionou o ensino da capoeira, aliado ao acompanhamento pedagógico. Um total de 100 crianças e adolescentes de Camaçari participaram da iniciativa. O Música Plástica, por sua vez, ofertou iniciação musical para 115 crianças, entre 6 e 8 anos, dos bairros da Liberdade e São Tomé de Paripe. A iniciativa, realizada pelo NEOJIBA, com patrocínio da Braskem e do Governo do Estado da Bahia, buscou promover o desenvolvimento e a integração social das crianças mediante o ensino e a prática musical, utilizando instrumentos convencionais e outros construídos a partir de material reciclado.

A Braskem também adotou três turmas que cursam o 2º ano do Ensino Fundamental, do Centro Educacional Santo Antônio (CESA), em Simões Filho, no projeto Adote uma Turma, possibilitando que 96 crianças contassem com atividades esportivas e alimentação ao longo do ano.

Sobre a Braskem

Orientada para as pessoas e para a sustentabilidade, a Braskem está engajada em contribuir com a cadeia de valor para o fortalecimento da Economia Circular. Os 8 mil Integrantes da petroquímica dedicam-se diariamente para melhorar a vida das pessoas por meio de soluções sustentáveis da química e do plástico. A Braskem possui DNA inovador e um completo portfólio de resinas plásticas e produtos químicos para diversos segmentos, como embalagens alimentícias, construção civil, industrial, automotivo, agronegócio, saúde e higiene, entre outros. Com 40 unidades industriais no Brasil, EUA, México e Alemanha, a companhia exporta seus produtos para clientes em 71 países.