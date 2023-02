Braskem doa 680 livros em ação que celebra o Dia Internacional da Doação de Livros 

A Braskem realiza esta semana a doação de 680 livros a nove instituições localizadas em Salvador, Camaçari, Dias d´Ávila, Candeias e Simões Filho. A ação marca o Dia Internacional da Doação de Livros, celebrado nesta terça-feira (14), e faz parte de um dos pilares sociais da companhia de promoção à educação. Outros dez mil livros, que integram o acervo técnico da Braskem, também serão disponibilizados, em breve, para doação a integrantes da empresa e entidades parceiras.

As instituições beneficiadas são: Projeto Afroteca Muvuca e Associação Paulo Tonucci, em Camaçari; Biblioteca Municipal de Candeias Professora Dalila Baptista e Central das Organizações Comunitária de Menino Jesus, em Candeias; Projeto Leitura Itinerante da Secretaria Municipal de Educação de Dias d´Ávila; Centro Educacional Santo Antônio, em Simões Filho; Casa de Jorge Amado e Hora da Criança, em Salvador, e Dialogue Sustentabilidade, que distribuirá os exemplares a comunidades da Região Metropolitana de Salvador. Os livros doados contemplam diversos temas, como literatura, educação, história, geografia, infantil, entre outros.

Para a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, a educação tem um papel significativo para o desenvolvimento sustentável das comunidades. “Quando oferecemos as ferramentas para que as pessoas tenham acesso à literatura e ao conhecimento, proporcionamos uma nova perspectiva de crescimento individual, profissional e coletivo. É exatamente isso que buscamos ao considerar a educação como um dos pilares da Braskem nas suas ações sociais”, explica.

Sobre a Braskem

Orientada para as pessoas e para a sustentabilidade, a Braskem está engajada em contribuir com a cadeia de valor para o fortalecimento da Economia Circular. Os 8 mil Integrantes da petroquímica dedicam-se diariamente para melhorar a vida das pessoas por meio de soluções sustentáveis da química e do plástico. A Braskem possui DNA inovador e um completo portfólio de resinas plásticas e produtos químicos para diversos segmentos, como embalagens alimentícias, construção civil, industrial, automotivo, agronegócio, saúde e higiene, entre outros. Com 40 unidades industriais no Brasil, EUA, México e Alemanha, a companhia exporta seus produtos para Clientes em 71 países.