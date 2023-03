Braskem lança programa de capacitação em tecnologia para pretos e pardos

Com o propósito de oferecer capacitação e, ao mesmo tempo, contribuir para o aumento da diversidade, equidade e inclusão no mercado de tecnologia, a Braskem lança o Be Tech by Braskem, programa de formação com foco em educabilidade (educação aliada às oportunidades de empregabilidade) para novos talentos que desejam iniciar a carreira em Ciência de Dados.

É a primeira vez que a companhia promove essa iniciativa, realizada em parceria com a Ada, empresa especializada em formações em tecnologia. A edtech possui metodologia única com jornada síncrona e assíncrona, e já formou mais de 7 mil alunos.

Com duração de 6 meses e em formato ao vivo e remoto, o curso Be Tech by Braskem é gratuito e dedicado a pessoas pretas ou pardas, acima de 18 anos e que tenham concluído o ensino médio, sendo que pelo menos metade das vagas são exclusivas para mulheres que se encaixem na descrição anterior. Os interessados também devem residir no Brasil.

Nesta primeira edição do programa são oferecidas 25 vagas. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas no site do programa: https://ada.tech/sou-aluno/programas/be-tech-by-braskem. A seleção é composta de quatro fases: 1) curso online, 2) teste de lógica, 3) dinâmica em grupo e 4) coding tank (etapa eliminatória com cinco aulas remotas ao vivo de lógica da programação que irá avaliar os candidatos na prática, entre 03 e 09 de maio de 2023).

Para Guilherme Baeta, Chief Digital Officer da Braskem, o programa está alinhado com o investimento relevante em transformação digital que a companhia vem fazendo nos últimos anos. “O Be Tech by Braskem vai contribuir para a formação de novos profissionais, neste momento em que novas tecnologias e inovação digital são cada vez mais estratégicas, e vem ganhando cada vez mais espaço na tomada de decisões das empresas e na transformação dos negócios”, afirma.

O curso está previsto para acontecer de 17 de maio a 8 de novembro de 2023. As aulas serão às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 22h, no modelo virtual e ao vivo. Os estudantes selecionados terão aulas de lógica e técnicas de programação, banco de dados, estatística, machine learning e modelos produtivos.

“Além de capacitar talentos em Ciência de Dados neste programa, a Braskem tem o compromisso de promover a inclusão e a diversidade. Entendemos que ações afirmativas são necessárias para impulsionar a empregabilidade na área de tecnologia”, explica Camila Fossati, diretora de Desenvolvimento Organizacional da companhia.

Para Felipe Paiva, CEO e fundador da Ada, programas como esse abrem portas para uma nova geração de profissionais se qualificarem em tecnologia: "Essa parceria com a Braskem é mais uma prova de que existe solução para o déficit de profissionais de tecnologia no mercado, e estamos no caminho certo, construindo com nossos parceiros a próxima geração tech.”

Para mais informações e inscrições acesse o edital no site do programa: https://ada.tech/sou-aluno/programas/be-tech-by-braskem.