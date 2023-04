Braskem recebe Selo Empresa Irmã das Obras Sociais Irmã Dulce

A Braskem recebeu o Selo Empresa Irmã das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), na categoria diamante, segundo anúncio feito nesta quinta-feira (27), em cerimônia no Centro Educacional Santo Antônio (Cesa), em Simões Filho. O evento contou com participação da superintendente da Osid, Maria Rita Pontes, além de representantes da Braskem.

“Em nome das milhões de pessoas acolhidas todos os anos pelas Obras Sociais Irmã Dulce, principalmente o pobre, o doente, o mais necessitado, nossa gratidão à Braskem por seguir nos ajudando a perpetuar o legado de amor e serviço de Santa Dulce”, disse Maria Rita.

Recebem a homenagem empresas e organizações parceiras que apoiam uma ou mais ações da Osid, por meio do patrocínio de um projeto social, promoção de campanha ou evento em prol das Obras Sociais, doação de bens, serviços ou recursos financeiros e aquisição dos panetones Santa Dulce. Essa é a 14ª vez que a Braskem é homenageada nas 16 edições do selo.

“As ações desenvolvidas pelas Obras Sociais Irmã Dulce são de grande importância. Como uma empresa baiana, a Braskem não poderia deixar de apoiar esse belo trabalho, principalmente o promovido na área de educação, que é um dos nossos pilares de responsabilidade social”, afirma Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.

Recentemente, a Braskem contribuiu, de forma direta ou indireta, com recursos que totalizam R$ 800 mil, beneficiando 950 crianças do Cesa. Os valores foram investidos na reforma e manutenção do Núcleo de Apoio Psicossocial (NAP), na adoção de duas turmas de educação básica e no projeto Oportunidades Através do Esporte, promovido pela instituição De Peito Aberto no mesmo local. A iniciativa consiste em aulas gratuitas de judô e futsal, ministradas por profissionais de educação física, sempre no contraturno escolar, para 200 crianças e jovens, entre 6 e 17 anos.

Desde 2008, a Braskem promove inúmeras ações em prol das Obras Sociais, incluindo doação de cestas básicas, kits de higiene e outros materiais, apoio financeiro para projetos da instituição, compra de panetones e promoção de campanha interna para sensibilizar os integrantes da empresa a se tornarem doadores. Em 2020, a indústria intensificou as iniciativas, ajudando a Osid no enfrentamento da pandemia.