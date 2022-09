Brazilcore: looks de fashionistas gringas têm como base as cores brasileiras

Tá rolando nas redes sociais um misto de trend e treta. O Twitter e o TIK TOK, que lançam modinhas sem parar - que podem ou não se tornar tendências - jogaram mais uma recentemente no mundo virtual.

É o chamado Brazilcore, looks usados por fashionistas gringas tendo como base as cores da bandeira brasileira. Isso gerou um enorme burburinho, muita gente comentou que se tratava apenas de uma especulação, que o número de compartilhamentos de produções não era suficientes para identificar uma nova tendência. Outros surfaram no tema e aproveitaram para apoiar a trend.

A questão é que as cores da nossa bandeira se tornaram assunto. A composição verde, amarelo e azul vem desde o Brasil Império, elas já estavam presentes, assim como o losango, na flâmula de 1822 , ano da Independência, que completa 200 anos dia 7. Na Proclamação da República , em 1889, elas foram reutilizadas. No período da ditadura militar, as cores tiveram uso político, centralizado nas mãos dos governos antidemocráticos.

Desde 2015, elas passaram a ser associadas a diferentes manifestaçãoes políticas nas ruas do país. Agora, em ano de Copa do Mundo, nossas cores vão voltar a ter um uso mais democrático e, como símbolo nacional, pertence a toda sociedade.

E não podemos esquecer que, nas periferias brasileiras, as camisas da seleção de futebol sempre foram um hit entre os jovens e crianças. Aproveitamos todo esse contexto para celebrar a bandeira nacional em looks frescos. E já pega as ideias e se prepara para torcer com estilo em novembro.

Intensa

As três cores em um só look dá muito certo. Deixamos o amarelo para a sandália bem confortável e mais verde, em tom neon, para a bolsa.

Tricolor

Top verde sobrepondo a camiseta azul mais short amarelo. As pulseiras também seguem o mix de cores da bandeira.

Tropical

Dá pra brincar com o verde como tom principal do visual e evocar essa tropicalidade tão brasileira em uma estampa poderosa.

FICHA TÉCNICA

Fotos: Gabriel Cerqueira (@cerqueirafoto)

Produção de moda : Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral)

Beleza: Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo: Julia Dantas (@jubsdan) booker da Up Model Mgt (@upmodelmgt)

Todos looks são da Abx Contempo (@abxcontempo)