Brejões: adolescente morre e sua avó fica ferida após ataque a tiros dentro de casa

Uma adolescente de 17 anos morreu e sua avó, de 64, ficou ferida após uma pessoa ainda não identificada invadir a residência onde ambas estavam, na zona rural de Brejões, no vale do Jiquiriça. Elas foram surpreendidas por disparos de arma de fogo. O ataque aconteceu na tarde deste domingo (14).

Conforme a Polícia Militar, policiais do 19º BPM receberam a informação de que duas mulheres haviam sido atingidas por disparos de arma de fogo em uma residência na Rua do Buraco, no distrito de Serrana.

A jovem morreu no local. Ela foi alvejada com diversos tiros, que atingiram as costas e as mãos.

A idosa foi socorrida ao Hospital Municipal, e, em seguida, transferida para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Não há informações sobre o estado de saúde da idosa.

A autoria e motivação do crime são investigadas pela Delegacia Territorial que atendo o município.