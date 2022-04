Bridgerton é aqui: casais baianos viram personagens da série no Parque da Cidade

Quem foi ao Parque da Cidade neste domingo (3) fez uma viagem até a Inglaterra do século XIX. Roupas glamourosas, sombrinhas e carruagem alegraram o dia dos fãs da série Bridgerton, da Netflix. Tudo era um a referência a essa produção, que é um dos maiores sucessos da história daquela plataforma de streaming.

A estudante Leticia Conceição usou um belo vestido lilás para ser fotografada ao som de um trio de violinos que executava as canções da trilha sonora de Bridgerton. A maquiagem era realizada gratuitamente por um profissional e a roupa era emprestada pela produção.

Quando questionada sobre o que mais a atrai na série, Leticia respondeu imediatamente: "O Duque", referindo-se ao personagem interpretado por Regé-Jean Page. Leticia começou a se interessar pela produção por causa da sogra. "É a primeira vez que vejo uma série passada nesta época e gostei muito. Não é uma série parada, ela tem muitas reviravoltas. E gosto porque a história se encerra no fim da temporada".

Leticia ainda não viu a segunda temporada, que estreou há duas semanas. A notícia ruim para ela é que o Duque não aparece mais. Mas a estudante garante que, mesmo assim, vai assistir à nova leva de episódios. "Ainda não tive tempo. É que gosto de assistir de uma vez só".

Fabiano Monteiro, namorado de Leticia, que inscreveu o casal na ação promocional. "Ela não sabia e fiquei curioso. Nos chamaram e não ia contar, ia fazer uma surpresa, mas não deu. Tô vendo a primeira temporada e é uma história de época que foge dos clichês".

A segunda temporada de Bridgerton

Da Shondaland e do criador Chris Van Dunsen, a segunda temporada de Bridgerton acompanha o Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Beiley), irmão mais velho da família e visconde, enquanto ele busca pela esposa ideal. Impulsionado por seu dever de defender o nome da família, a busca de Anthony por uma debutante que atenda aos seus padrões impossíveis parece malfadada até que Kate Sharma (Simone Ashley) e sua irmã mais nova Edwina Sharma (Charithra Chandran) chegam da Índia.

Quando Anthony começa a cortejar Edwina, Kate descobre as verdadeiras intenções dele - um amor verdadeiro não estava no topo de suas prioridades - e decide fazer tudo o que pode para interromper esta união. Mas, ao fazer isso, as lutas verbais de Kate e Anthony apenas os aproximam, complicando a situação para ambos os lados. Do outro lado da Grosvenor Square, os Featheringtons dão as boas-vindas ao mais novo herdeiro de sua propriedade, enquanto Penelope (Nicola Coughlan) continua a navegar pela cidade, mantendo seu segredo mais profundo das pessoas mais próximas a ela.