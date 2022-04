Bridgerton: Netflix divulga detalhes sobre minissérie da Rainha Charlotte

A Netflix oficializou nesta segunda-feira (14) um spin-off de Bridgerton totalmente focado na Rainha Charlotte, que na série é interpretada por Golda Rosheuvel. Dessa vez, o streaming deu mais detalhes sobre a produção, que fora anunciada pela primeira vez em maio de 2021.

De acordo com o comunicado da plataforma, "a minissérie será escrita por Shonda Rhimes e contará a história de amor da rainha com o Rei George e todas as mudanças sociais que o casamento dos dois causou no universo de Bridgerton." Sabe-se que quem interpretará Charlotte mais nova será a atriz India Amarteifio, que fez uma rápida aparição no episódio 7 da primeira temporada de Sex Education.

Além disso, o ator estreante Corey Mylchreest interpretará o jovem rei George. A intérprete da rainha em Bridgerton, Golda Rosheuvel, também fará aparições na minissérie, junto às colegas Adjoa Andoh, que interpreta a Lady Agatha Danbury e Ruth Gemmell, que vive Lady Violet Bridgerton. Além disso, a atriz Arsema Thomas interpretará uma versão mais jovem da Lady Danbury.

Completam o elenco os atores Sam Clemmett (Cherry), Richard Cunningham (Rogue One), Tunji Kasim (Nancy Drew), Rob Maloney (Casualty), Cyril Nri (The Bill) e Hugh Sachs (Mentes Diabólicas).