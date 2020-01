Briga com sogro foi motivo de término entre Gabigol e Rafaella

O fim do romance entre Gabigol e Rafaella Santos, irmã de Neymar, foi provocado por uma briga de família. De acordo com o Extra, os dois brigaram quando estavam a caminho do Brasil, após o Mundial em Doha, e o motivo foi a desavença entre do jogador e o sogro Neymar Pai. Os dois não têm uma boa relação e já chegaram a trocar agressões em uma festa.

Fotos: Reprodução

Tudo começou quando o empresário decidiu viajar de última hora para Maraú, para virar o ano junto à família, e não quis Gabigol por perto. Como o jogador e Rafaella já tinham combinado passar a virada juntos, e foi necessário uma mudança da planos, eles discutiram e deram um tempo.

Na viagem, Gabigol ficou numa casa de um lado do vilarejo com amigos, enquanto Rafaella se hospedou com seus familiares e amigos do outro. No dia da festa da virada, os dois chegaram a ir para a mesma festa, mas não se cumprimentaram.

Foto: Reprodução

Enquanto ela apareceu ao lado do pai durante a queima de fogos, Gabigol preferiu requebrar ao som de Dennis DJ. Recentemente, o jogador viajou para Jurerê, em Santa Catarina, e chamou a atenção por ficar hipnotizado pelo rebolado da cantora Anitta. Além disso, ele chegou a conversar com ela colocando a mão em uma das suas coxas, o que teria incomodado a funkeira, que deixou de seguir o atleta logo depois do ocorrido.

Já Rafaella não se manifestou sobre o término e fechou os comentários de seu perfil no Instagram.