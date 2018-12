Briga de casal termina com homem esfaqueado na Saúde

Uma briga de casal terminou com um homem esfaqueado na manhã deste domingo (16), no bairro da Saúde, em Salvador. Éder Souza de Jesus, 36 anos, foi atingido no abdômen.

Ele contou para os investigadores do Hospital Geral do Estado (HGE) que teve um desentendimento com a esposa por conta de ciúmes. O caso ocorreu na casa deles, por volta das 7h. Durante a discussão ela teria pegado uma faca e o golpeado.

Éder foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o HGE. O estado de saúde dele não foi informado.