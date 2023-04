Briga em show na Concha do TCA retoma debate sobre 'senta x levanta'

Era para ser mais um show inesquecível na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, mas acabou virando uma briga devido ao "senta e levanta" de pessoas que estavam no local antes e durante o show de Zé Ramalho, que aconteceu na noite deste domingo (23).

Segundo relatos nas redes sociais, a briga começou na segunda música do repertório do cantor. Pessoas que estavam sentadas começaram a discutir com outros pagantes que queriam ficar em pé na frente do palco para apreciar a apresentação do artista.

Há comentários de que os seguranças do TCA conseguiram chegar a tempo para separar a briga, e conter as pessoas que estavam exaltadas no show, que era para ser de calmaria.

Em relação à briga, a assessoria informou que vai realizar uma reunião nesta segunda-feira (24) para tratar do assunto. Já sobre as pessoas envolvidas na confusão, ambas foram retiradas do evento pelos seguranças, mas ninguém ficou ferido.

Assunto recorrente

Essa já é uma discussão bastante comentada há alguns anos. Em 2017, o CORREIO publicou uma matéria sobre a Concha impedir o público na frente do palco, devido às discussões frequentes.

Na ocasião, a administração da Concha emitiu um comunicado alegando que "o público se comporta de forma espontânea. É o tipo de ambiente em que todos e todas podem decidir o melhor momento de ficar quietinho em silêncio, ou dançar e cantar junto. Este movimento acontece de forma natural: aqui, o clima é de deixar fluir".

No site oficial do TCA, eles informam que não existe regramento sobre o movimento entre pessoas ficarem sentadas ou em pé, mas que é importante respeitarem as regras de segurança, "e que mantenham as rotas de fuga liberadas".