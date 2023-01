Briga entre motorista por aplicativo e segurança viraliza na web: 'Eu vou te matar'

Uma briga entre um motorista por aplicativo e um segurança viralizou nas redes sociais nesta semana. O condutor da empresa 99 POP discutiu com o segurança após ser repreendido por não poder realizar filmagens dentro do estabelecimento, que fica localizado na Avenida Tancredo Neves, em Salvador.

Nas gravações, é possível observar a discussão entre os dois, até que o segurança dá um murro na mão do condutor para que o motorista encerrasse as filmagens. No mesmo momento, o aparelho celular cai no chão e os dois começam uma briga nas dependências da empresa.

Ainda no vídeo, vários objetos da empresa que fica na exposição, quebram e se espalham pelo chão. Nas imagens, o motorista consegue imobilizar o segurança no chão até que possa resolver a situação, mas o homem afirma que vai matar o condutor da empresa 99 POP.

O CORREIO entrou em contato com a 99 POP, mas até o momento não houve retorno. O espaço está aberto para resposta.