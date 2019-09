Briga entre policiais militares termina em tiros dentro de condomínio

Uma briga entre dois policiais militares deixou moradores de um condomínio da Estrada Velha do Aeroporto assustados no início da manhã desta sexta-feira (13). Houve agressão física e disparo de arma de foto. A Polícia Militar confirmou que os dois envolvidos fazem parte da corporação, mas não divulgou os nomes dos PMs nem o motivo da confusão.

Um morador registrou a briga em vídeo. É possível ver os dois homens em pé, à paisana, discutido ao lado de um carro preto. Um deles, vestindo camisa azul e bermuda branca, parte para cima do outro e dá um tapa na face dele. O policial agredido saca a arma. O outro faz o mesmo e atira, mas o disparo não atingiu ninguém.

Um deles se protege atrás do carro preto e o outro se afasta buscando abrigo entre os outros veículos que estavam no estacionamento, ainda com a arma em punho. Dois outros homens que passavam próximos dos PMs aparecem no vídeo correndo quando começa a confusão.

A Polícia Militar não informou o nome do condomínio em que houve a briga. Em nota, a corporação disse que PMs da 50ª Companhia Independência (CIPM/ Sete de Abril) foram acionados via Centro Integrado de Comunicações (Cicom) após informações de uma briga envolvendo dois policiais militares em um condomínio, na Estrada Velha do Aeroporto, por volta das 5h40.

Os dois policiais foram detidos, conduzidos e apresentados à Corregedoria Geral da PM, na Pituba, onde foram ouvidos. Um deles foi autuado em flagrante e levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Ele vai passar por audiência de custódia, onde ficará à disposição da justiça militar.