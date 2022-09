Briga entre torcidas organizadas deixa ao menos quatro feridos em estado grave

A tarde deste domingo (4) no bairro de São Caetano, em Salvador, foi invadida por cenas de violência durante um confronto entre torcidas organizadas do Vitória e do Bahia. Ao menos quatro pessoas ficaram gravemente feridas após serem espancadas com pedaços de madeira, metal e pedras.

A Polícia Militar confirmou que três torcedores foram socorridos pela Samu e levados ao Hospital Geral do Estado, onde permanecem internados. Todos os três torcedores hospitalizados pertencem à Bamor, torcida organizada do Bahia.

Uma das vítimas sofreu um afundamento no crânio e nenhum deles corre risco de morte.

Segundo nota oficial da Polícia Civil, a ocorrência ainda está em processo de formalização e os envolvidos ainda serão ouvidos.

Após a confusão, 53 integrantes da torcida Os Imbatíveis, do Vitória, foram detidos por policiais militares nas proximidades da ladeira do Camurujipe e conduzidas para a Central de Flagrantes. Alguns desses torcedores foram flagrados portando drogas e armas brancas.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver pessoas estiradas no chão e muito sangue. Em um dos vídeos, os próprios integrantes da torcida Imbatíveis filmam os homens caídos no chão e os identificam como membros da Bamor.

Um carro ainda é visto atropelando um grupo de pessoas presentes na ação violenta e fugindo logo em seguida após ter vidros quebrados. Testemunhas relataram que a ação foi iniciada pela organizada Os Imbatíveis contra os integrantes da Bamor, que estariam em menor número.

Em grupos de Whatsapp, membros de organizadas relataram que o conflito desde domingo teve origem no último dia 28 de agosto, durante a partida entre o Bahia e o Vasco. Membros da TUI teriam armado "emboscadas" para a Bamor que iam para o estádio naquele dia, tomando materiais. Já neste domingo (4), em retaliação, cerca de 10 integrantes da Bamor estiveram no São Caetano, armados com barras de ferro, esperando a organizada do Vitória passar em direção ao Estádio Manoel Barradas, no entanto, os dez estavam em menor número e acabaram levando a pior.

Um dos vídeos mostra o momento onde o veículo dá ré e atinge parte do grupo que corria na rua. Cenas fortes abaixo.