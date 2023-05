Briga entre vizinhos acaba com pistola e simulacro apreendidos na Bahia

Uma pistola calibre 9 milímetros, um simulacro e munições foram apreendidos em Feira de Santana, após a Polícia Militar ser acionada para separar uma briga entre vizinhos, no Parque Ipê, no fim da tarde de segunda-feira (8).

As equipes foram chamadas no condomínio Quintas do Sol Ville II. “Prosseguimos com a abordagem e encontramos os materiais com um dos envolvidos”, confirmou o major Joilson Lessa, comandante da 66ª CIPM.

Ainda de acordo com o oficial, a dupla foi conduzida à Central de Flagrantes.