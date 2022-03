Briga entre Will Smith e Chris Rock começou antes do Oscar; entenda

As principais redes de TV do mundo exibiram ao vivo o tapa desferido por Will Smith contra Chris Rock durante cerimônia de entrega das estatuetas do Oscar na noite desse domingo (27).

O momento que culminou no tapa, entretanto, foi construído ao longo dos anos, com uma série de incidentes e piadas desconfortáveis envolvendo a relação dos atores. Entenda:

Oscar 2016

Ao levantar-se do seu assento para estapear o comediante, Will Smith aparenta ter reagido aos vários momentos tensos que passou, possibilitados por Rock. Um deles aconteceu no Oscar de 2016, quando o casal Will e Jada não compareceu a premiação, em forma de protesto pela ausência de indicações de atores negros.

Rock desmereceu a iniciativa e disse: “A Jada não veio. Mas ela não trabalha com televisão? A Jada boicotar o Oscar é igual eu boicotar a calcinha da Rihanna. Eu não fui convidado!”

Na mesma época, ele falou sobre Will não ter sido indicado ao prêmio pela atuação no filme Um Homem entre Gigantes, mas acrescentou um comentário. “Não é justo que Will atuasse tão bem (em Um Homem entre Gigantes) e não fosse indicado, mas também não é justo terem pago a ele US$ 20 milhões por As Loucas Aventuras de James West”, disse ele.

A resposta de Jada sobre a situação foi objetiva: “Faz parte, mas precisamos seguir adiante, precisamos seguir lutando. Temos muita coisa no mundo para cuidar. Precisamos seguir adiante”.

Comentários de 2018

Em 2018, Will Smith parabenizou a ex-mulher, Sheree Zampino, com quem tem um filho, e escreveu: “Feliz aniversário. Te amo, Ree-ree. #MelhorMãedeTodososTempos”.

Chris, à época, brincou, mais uma vez, sobre o caso, mencionando Jada Smith, atual mulher do ator, mais uma vez. “Uau! Você tem uma esposa muito compreensiva”, disse, falando sobre a mãe de Jaden e Willow Smith.

Entenda a confusão no Oscar 2022

A confusão aconteceu pouco antes do anúncio do vencedor na categoria de melhor documentário. Chris Rock fazia um monólogo, quando disse que aguardava Jada Smith numa eventual continuação do filme G.I. Jane.

No filme, a personagem de Demi Moore aparece careca porque integra o Exército. Na vida real, no entanto, Jada Smith está careca por sofrer de alopecia.

Em um primeiro momento, Will Smith aparece rindo do comentário, assim como vários dos convidados da noite, mas a câmera mostra que Jada ficou completamente desconfortável com a fala.

A câmera do Oscar corta para Chris Rock e não é possível entender em que momento Will Smith percebe que a esposa não gostou da fala. Fato é que, segundos depois, as imagens oficiais da cerimônia mostram o ator invadindo o palco, se dirigindo a Chris Rock e lhe dando um bofetão.

Em seguida, Will volta para a cadeira, onde estava sentado ao lado da esposa, e grita: "Tire o nome da minha esposa da p**** da sua boca". Ele repete a mesma frase mais uma vez.

Envergonhado, Rock responde "eu irei", olha para o lado e diz: "Essa foi a maior noite da TV".