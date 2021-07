Briga por medalhas na água e no ar: a agenda olímpica de terça para quarta

Boa noite, meus dourados e minhas douradas? Conseguiram levar o dia de trabalho após a medalha dourada conquistada por Ítalo Ferreira no surfe? Conseguindo ou não, trate de se recuperar porque daqui a pouco começa mais uma agenda olímpica. Durante a noite desta terça (27) e madrugada-manhã de quarta (28), o Brasil disputará finais na Natação e Ginástica Artística. Confira programação ao final da matéria.

Na natação, Leonardo de Deus busca uma medalha nos 200m borboleta e chega com moral após fazer o segundo melhor tempo da semifinal. Além disso, o Brasil também mergulha na final do revezamento 4x200m livre. Na Ginástica artística, Caio Souza e Diogo Soares buscam medalha no individual geral a partir das 07h15 de quarta (28).

Antes dos brasileiros adentrarem o ginásio, tem seleção masculina buscando a confirmação de uma vaga nas quartas de final dos Jogos em partida contra a Arábia Saudita às 5h. Um pouco antes, às 4h, Luisa Stefani e Marcelo Melo têm pela frente uma pedreira no tênis, enfrentando a dupla sérvia formada por Stojanovix e Djokovic. Também tem handebol, badminton e o tênis de mesa brasileiro pela primeira vez na história disputando as quartas de final.

A programação completa está logo abaixo. A receita para a torcida você já sabe: passa um cafezinho fresco, aciona os contatos e vamos pra cima junto com o Brasil!

Natação

22h49 - Leonardo de Deus (Final 200m Borboleta)

0h26 - Revezamento 4x200m Livre (Final masculino)

07h10 - Larissa Oliveira (100m livre)[07h58 - Vinicius Lanza (200m medley)

08h12 - Caio Pumputis (200m medley)

08h27 - Revezamento 4x200 Livre (Feminino)

Vôlei de Praia

23h - Rebecca e Ana Patrícia (BRA) x Graudina e Kravcenoka (LET)

Judô

23h - Rafael Macedo (masculino até 90kg)

23h Maria Portela (feminino até 70kg)

Boxe

02h12 - Keno Machado (Até 81 kg)

Futebol masculino

5h - Brasil x Arábia Saudita

Handebol masculino

07h30 - Brasil x Espanha

Vela

0h05 e 0h15- Jorge Zarif (Barco individual pesado masculino)

0h05 e 0h15- Henrique Haddad e Bruno Bethlem (Barco de dupla)

0h15, 0h25 e 0h35 - Patrícia Freitas (Prancha à vela)

0h25, 0h35 e 0h45 - Marco Grael e Gabriel Borges (Skiff)

02h35 e 02h50 - Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan (barco de dupla)

02h35 e 02h50 - Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino (Multicasco misto)

02h50 e 3h - Martine Grael e Kahena Kunze (Skiff)

Ginástica Artística

07h15 - Caio Souza e Diogo Soares (Final individual geral)

Badminton

22h20 - Fabiana Silva (BRA) x Beiwen Zhang (EUA)

07h20 - Ygor Coelho (BRA) x Kanta Tsuneyama

Tênis

01h30 - Laura Pigossi e Luisa Stefani (BRA) x Mattek-Sands e Pegula (Quartas de final)

4h - Luisa Stefani e Marcelo Melo (BRA) x Stojanovix e Djokovic (SER)

Tênis de mesa

09h - Hugo Calderano x Dimitrij Ovtcharov (Quartas de final)

Vôlei masculino

09h45 - Brasil x Rússia

Tiro com arco recurvo

01h24 - Marcus D'Almeida (BRA) x Patrick Huston (GRB)

Canoagem

01h37 e 03h47- Ana Sátila (Canoa individual)

02h12 e 04h22- Pepe Gonçalvez (Caiaque individual)