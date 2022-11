Briona Lamback desembarca em Salvador para falar sobre Afroturismo

Pela primeira vez em solo baiano, a jornalista estadunidense de viagens, poetisa e empresária Briona Lamback é um dos nomes internacionais confirmados para a primeira edição do Festival Salvador Capital Afro, previsto para os dias 30 de novembro a 4 de dezembro, no Centro Histórico.

A fundadora da comunidade de viagens Buoyant Travel, focada em intercâmbios para a África, vai participar do painel ‘A hora e a vez do Afroturismo’, no primeiro dia do evento, quarta-feira, às 14h, no Cine Metha Glauber Rocha. Com roteiros pensados por e para viajantes negros, Briona tem levado grupos a destinos como Acra, capital de Gana, nos últimos três anos, para se conectar cada vez mais com sua ancestralidade.

Apaixonada por diferentes culturas, gastronomia e vivências humanas, ela tenta compartilhar essa experiência para todo mundo. O momento promete ser marcado por troca, conexão, e, sobretudo, muita potência preta.

O movimento Salvador Capital Afro é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo, no âmbito do PRODETUR Salvador, em parceria com a Secretaria da Reparação. O projeto tem financiamento do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento.