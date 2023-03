Brisas Marinhas Residence tem localização privilegiada e estrutura inteligente e funcional

A inauguração do Centro de Convenções de Salvador, em janeiro de 2020, impulsionou o turismo de negócios e eventos na cidade, gerando uma demanda crescente por aluguéis na região do seu entorno. Pensando em atender este público, a SMF Empreendimentos lançou o Brisas Marinhas Residence, um imóvel voltado para moradia que se destaca pela série de atrativos que oferece, a começar pela localização privilegiada perto do mar.

O empreendimento fica na Rua Maria Ignácia Paraguassu, 140, em Armação, a menos de cinco minutos da praia e com uma vizinhança calma, ideal para quem busca uma rotina tranquila, e, ao mesmo tempo, próximo de uma série de conveniências, além do Salvador Shopping, principal centro de compras, serviços e entretenimento da cidade.

Fachada com portaria elevada, que garante mais segurança

A arquitetura do Brisas Marinhas surpreende com traços atuais e linhas angulares, seguindo as principais tendências internacionais de construção. Em seu interior, a sofisticação predomina, com o uso de matéria-prima e acabamentos de alto padrão.

Idealizado para atender casais jovens e com filhos, o Brisas Marinhas oferece opções de apartamentos de 2 quartos e coberturas de 3 quartos, ambos com suíte. As plantas dos apartamentos são inteligentes, criadas para proporcionar a melhor usabilidade de cada metro quadrado.

Salão de festas completo para as celebrações em família

Outros destaques vão para as áreas comuns mobiliadas e decoradas, o estacionamento e portaria elevada, piscina e a área gourmet integrada, além da academia, pensada para ser um espaço funcional. Completam o projeto uma brinquedoteca, que garante a diversão das crianças, além de segurança e praticidade para os pais na hora de entreter os pequenos, e um salão de festas amplo e confortável.

Área gourmet integrada à piscina

“O Brisas Marinhas conta com infraestrutura de lazer completa, coberturas horizontais, o que garante melhor acessibilidade no imóvel; portaria elevada, o que dá mais segurança; plantas inteligentes que promovem a melhor usabilidade do espaço”, destaca Sérgio Sanches Ferreira, diretor presidente da SMF Empreendimentos.

Academia com infraestrutura completa para cuidar da sua saúde

“A excelente localização também é outro atrativo. O empreendimento está próximo a supermercados, bares, restaurantes, farmácias e escolas; o que dá comodidade aos moradores e ajuda na mobilidade e no dia a dia”, acrescenta o executivo, que também está à frente do Brisas de Jaguaribe, pronto para morar. “São apartamentos de 1 quarto com varanda. Próximo à praia, reúne tudo que o cliente precisa para curtir cada momento com praticidade, comodidade e segurança”, diz.

Brinquedoteca para a criançada se divertir com segurança

As obras do Brisas Marinhas Residence estão aceleradas e já possível garantir uma unidade com o valor a partir de R$ 400 mil. Um time especializado está à postos para atender os interessados em seu estande de vendas no local. Quem preferir, pode acessar o site brisasmarinhas.com.br e saber mais.







