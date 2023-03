British Council anuncia ampliação do prazo de inscrição para bolsas de mestrado em universidades britânicas 

O prazo para candidatar-se às British Council Scholarships for Women in STEM foi prorrogado em duas das três universidades que vão acolher mulheres brasileiras e latino-americanas na nova edição do programa. Para a University of Birmingham as inscrições terminam em 30 de abril, enquanto para a Brunel University London o prazo foi prorrogado até 7 de abril. Já para a Anglia Ruskin University a data inicial - 23 de março - foi mantida.

Os critérios de seleção e a lista completa de cursos disponíveis para candidatura podem ser consultados no site do British Council. As inscrições devem ser realizadas diretamente junto às universidades. Além da cobertura de custos com viagem, estadia, mensalidades, visto e seguro-saúde, mulheres acompanhadas de filhos receberão um benefício adicional.

A iniciativa tem o objetivo de fortalecer a participação feminina nos campos de pesquisa em STEM (sigla em inglês para Ciências Naturais, Tecnologia, Engenharia e Matemática), bem como estimular que meninas se enxerguem representadas na ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Sobre o British Council

