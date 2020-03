Britney Bolt? Cantora afirma que quebrou recorde mundial dos 100m

Britney Spears acaba de quebrar o recorde mundial dos 100 metros rasos. E mais: fez 4 segundos abaixo de Usain Bolt, detentor da marca. Parece mentira? Mas é o que a princesa do pop postou nas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, a cantora, de 38 anos, diz que correu em 5s97, bem abaixo dos 9s58 que o jamaicano cravou no Mundial de Berlim, em 2009.

Pensando na marca feminina, o feito seria ainda mais impressionante: o recorde segue como o estabelecido por Florence Griffith-Joyner há mais de 30 anos, em 1988, de 10,49 segundos. A foto publicada por Britney, porém, mostra apenas um cronômetro estacionado em 5s97.

"Eu corri meus primeiros 5 segundos! Superar o seu medo de se forçar no começo é o segredo. Uma vez que eu fiz isso, eu bati os 5! Geralmente eu corro em 6 ou 7 segundos… Minha primeira marca foi 9…e agora eu consegui! 100 metros rasos", escreveu, no Instagram.

A postagem feita por Britney Spears

(Foto: Reprodução)

Horas depois da publicação, a cantora reapareceu na rede social e falou que tudo não passava de uma brincadeira.

"Obviamente, eu estava brincando sobre correr os 100 metros em 5,97 segundos…. O recorde mundial é mantido por Usain Bolt, que é de 9,58 segundos… Mas é melhor você acreditar que estou chegando no recorde mundial", falou a princesa do pop, que apagou a foto do cronômetro. "O que precisamos mais agora do que nunca é o riso. Tão feliz em compartilhar! Continuem sorrindo pessoal!", continuou.