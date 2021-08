Britney posa seminua e desabafa: 'Não coloquei silicone e nem engravidei'

A cantora Britney Spears, 39, compartilhou um desabafo após publicar fotos em que aparece seminua no seu Instagram. Usando uma calcinha branca e com as mãos nos seios, ela negou boatos e falou sobre a exposição do próprio corpo.

"Não galera. Eu não coloquei silicone em apenas uma semana. E nem estou grávida. Eu tenho seios nessas fotos porque eu devorei comida! Antes de mostrar mais fotos do meu corpo, quero que você entenda o que penso sobre a exposição."

Ela explicou estar se sentindo melhor ao publicar fotos em que mostra o próprio corpo e afirma que está se libertando da "pressão" por um corpo perfeito que a acompanhou durante a carreira.

"Sinto que o peso do desejo esteve em meus ombros e me fez ver a mim mesmo desta forma! Eu queria me ver de uma forma leve, nua. Da maneira como nasci. E para mim, olhando as minhas fotos quando fotografo, é uma loucura a psicologia de me ver em minha forma pura dá evidências de que a dor, feridas, fardos pesados e lágrimas não representam quem eu sou."

A artista também destaca que a mudança de pensamento é importante para que mulheres se sintam aliviadas. "Apenas em uma escala prática, acontece você está usando uma camisa de manga comprida idiota no verão. Você tira aquilo e se sente melhor", afirmou.

"Eu sou uma mulher. Uma linda mulher sensível que precisa se olhar na forma mais pura! Não, eu não vou fazer fotos de topless pelo resto da minha vida porque isso ficaria chato, mas com certeza ajuda quando você precisa se iluminar. E eu admito que os comentários gratuitos foram realmente engraçados."

Recentemente, o portal norte-americano TMZ informou que o pai de Britney Spears, Jamie Spears, abriu mão da tutela da filha.