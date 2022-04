Britney Spears anuncia que está grávida: 'Espalhando alegria e amor'

A popstar Britney Spears anunciou, nesta segunda-feira (11), que está grávida. A cantora compartilhou a notícia nas redes sociais. O bebê é fruto do relacionamento dela com Sam Asghari.

"Perdi tanto peso para ir na minha viagem a Maui só para ganhar de volta… Pensei: 'Nossa … O que aconteceu com meu estômago???'. Meu marido disse: 'Não, você está grávida de comida, boba'. Então, fiz um teste de gravidez e estou tendo um bebê [...] Espalhando muita alegria e amor", postou Britney em parte do texto publicado no Instagram.