Britney Spears anuncia que perdeu bebê em aborto espontâneo

A cantora pop Britney Spears anunciou em seu perfil no Instagram neste sábado (14) que sofreu um aborto espontâneo e perdeu o bebê que esperava, fruto do relacionamento com o ator e modelo Sam Asghari.

“Este é um momento devastador para todos os pais”, publicou. No post, Britney relata que o casal aguardou o máximo possível para fazer o anúncio da gravidez, mesmo em meio ao entusiasmo com a notícia. “O amor que temos um pelo outro é nossa força. Nós continuaremos tentando ampliar nossa linda família”.

Britney termina o post agradecendo o apoio e pedindo “privacidade” neste momento difícil.

A artista revelou em 11 de abril que estava grávida de seu terceiro filho.

Britney é mãe de Sean, de 16 anos, e Jayden, de 15, do relacionamento anterior com Kevin Federline.